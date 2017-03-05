Даже если вы спокойно и почти незаметно входите в помещение, ваши украшения всё равно без слов всё о вас расскажут. Именно по выбору бижутерии или ювелирных изделий вполне реально «расшифровать» вашу личность ещё до того, как вы назовёте своё имя и представитесь. Итак, что же они могут о вас поведать?

1. Посмотрите на меня!





Когда вы носите нарочито крупные и блестящие украшения, то они моментально дадут сигнал окружающим, что вы хотите быть замеченной. Вы явно любите внимание, достаточно уверены в себе и очень любите общение, мероприятия и вечеринки. Вы не боитесь носить яркую, почти кричащую бижутерию и не переживаете насчёт того, что другие думают или говорят о вас.

2. Я нестандартный и самобытный человек





Если вы предпочитаете изделия ручной работы, то вы явно стремитесь к эксклюзивным образцам украшений, которые существуют в единственном экземпляре или делаются малым тиражом. С их помощью вы выражаете свою оригинальность и нестандартность. Вы не любите быть частью толпы или стремитесь выделяться.

3. Я ищу смысл жизни





Любите фамильные реликвии и цените свои семейные традиции? Старые украшения всегда имеют историю, и вам это очень нравится. А ещё вам нравится рассказывать людям, почему та или иная вещь является особенной и уникальной. Вы любите исследовать свои семейные корни и отыскивать старинные сокровища на блошиных рынках.

4. Хочу всё сразу





Вы девушка в стиле Тиффани? Вы уже успели приобрести последний писк моды от этого бренда? Если да, то вы наверняка обожаете моду, модные тренды и самые красивые вещи в жизни. Вы хотите обладать и носить всё и сразу. Тем не менее, не переусердствуйте, чтобы не выглядеть слишком неестественно.

5. Я открытая, искренняя и очень стильная





Жемчуг никогда не выйдет из моды, даже если он сейчас не является последним модным веянием. Это то украшение, которое стоить надеть, отправляясь знакомиться с родителями вашего бойфренда. А ещё он идеально подходит для собеседования.

6. Я сексуальная





Висячие серьги выглядят весьма сексуально, потому что они умеют двигаться одновременно вместе с вами. Если вы идете танцевать, то такие серьги танцуют вместе с вами, ловя и отражая лучи света. Тем не менее, такая чувственность не подходит для рабочего места.

7. Я добрая и отзывчивая





Есть ли у вас пару сережек в виде цветов? Носите ли вы бусы, ожерелья и подвески с котиками или бабочками? Подобные украшения весьма красноречиво демонстрируют то, что вы общительная, весёлая, добрая и отзывчивая личность. Ну и, конечно, вы отличный друг.

8. Я дружелюбная и контактная





Мелкие и средние серьги-кольца делают акцент на вашей улыбке. Простые круглые ожерелья и бусы говорят о вашей открытости новым людям, идеям и приключений. Тем не менее, будьте осторожны. Слишком крупные украшения такого типа выглядят вызывающе и даже отталкивающе.

9. Я прячу свои недостатки





Разумные женщины носят украшения для того, чтобы выгодно подчеркнуть свои плюсы и скрыть минусы. Если вам не нравятся ваши бёдра или живот, отвлеките от них внимание с помощью крупных серёжек или ожерелья в несколько рядов. Так вы заставите людей концентрироваться на вашем лице, а не на теле. Если вы хотите визуально удлинить себя, то наденьте длинную нитку бус.

10. Я очень занятой человек





В наш век повальной людской занятости привлекающие внимание наручные часы говорят о том, что вы человек деловой и практичный. У вас нет времени, чтобы «играть» со своим смартфоном, потому вы отдаёте предпочтение именно часам. А если вы носите часы в сочетании с серьгами простых геометрических форм, то вы отправляет чёткое послание о том, насколько вы занятой и серьёзный человек.

Текст: Flytothesky.ru