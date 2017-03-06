Вопросу саморазвития посвящены сотни книг. Тысячи статей были созданы для помощи человеку в самосовершенствовании. Но количество критических жизненных убеждений не столь велико. Приведем перечень вопросов, которые являются важными для понимания каждым сознательным человеком.





Жизнь – не прогулка с развлечениями. Далеко не все в жизни происходит по плану. Задуманное нами часто совершенно не совпадает с реальностью, что часто является причиной депрессии, неуверенности в себе, подавленности. Стоит понять, что неудачи и непредсказуемые события неотъемлемая часть жизни. Примите данный факт и ищите возможность извлекать полезное из неудач.

Оправдания – зло. Наполните свою жизнь оправданиями, и вы повергнетесь в пучину страданий. Не оправдывайте ни собственные глупости, ни собственные изъяны. Работайте над ними и не позволяйте ситуации повторяться, тогда и не придется оправдываться снова.

Делать больше, чем размышлять. Планирование – полезное занятие. Но постоянное планирование без действий – это путь в никуда. Не тратьте впустую время на планирование и перепланирование. Если задумали сделать – приступайте к выполнению. Если не начнете действовать сразу, то сомнения, страхи и переживания окрепнут и проглотят вас и вашу способность действовать.

Настойчивый человек всегда достигнет финишной черты. Недаром говорят, что успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Продолжайте двигаться к цели, даже если не все получается сразу. Каждый успех имеет свою цену, и если вы согласны заплатить требуемую цену, то вы обретете его.

Умей меняться или потерпи неудачу. Настойчивость уместна, только если делать выводы с предыдущих неудачных попыток. Ведь если много раз делать то же самое неизменным способом, то вряд ли стоит ожидать другого результата. Жизнь порой ставит нас перед решением одинаковой задачи до тех пор, пока мы не научимся находить правильный способ решения. Иногда стоит сначала понять проблему, тогда и способ решения станет понятным.

Изгоняйте страх. Тот, кто боится выпасть из накатанной колеи и испытать свои силы в чем-то другом, поддается страху. Страх не приемлем в жизни по-настоящему успешного и счастливого человека. А ведь каждый страх преодолим, достаточно просто посмотреть страху в глаза. Боитесь высоты – прыгните с парашютом. Боитесь ездить на велосипеде – одолжите в соседа велосипед и спуститесь с горки. Боитесь собак – заведите себе домашнего сенбернара.

Позитивность – настрой фаворитов. Люди с позитивным настроем ищут возможности в каждом деле, и, что удивительно, они их находят. Позитивный человек не жалеет о прошлом, он наслаждается тем, что имеет. Он не боится вызовов, он боится, что не попробует сделать то, что ему очень хочется. Не живите прошлым, не сожалейте об упущенном, будьте позитивны и заражайте позитивом окружающих.

Текст: Flytothesky.ru