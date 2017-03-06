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Лукашенко поблагодарил женщин за житейскую мудрость и трудолюбие
07.03.2017 09:16 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин, сообщили в пресс-службе главы государства.
В Беларуси 8 марта, День женщин, отмечается как государственный праздник и является выходным днем.
"Этот праздник — дань признательности и уважения нашим матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам. Он приходит к нам с первыми днями весны как символ возрождения природы, торжества красоты и добра", — говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы государства.
В поздравлении подчеркнуто, что в этот праздник представительниц прекрасной половины человечества благодарят за большой вклад во все сферы жизни общества. Президент отметил роль женщин в развитии отечественного здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки, системы государственного управления и бизнеса.
"Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и передаете их подрастающему поколению", — говорится в поздравлении.
"Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение", — сказано в поздравлении.
Президент пожелал женщинам здоровья, счастья и благополучия им, их родным и близким.
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Глава белорусского государства пожелал белорускам уюта в домах, удовольствия от работы и хорошего настроения каждый день.
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