18 февраля в США была показана 1 серия документального сериала “Planet Earth II” – новой и улучшенной версии сериала 2006 года. Она была посвящена островам, и это были не теплые и тропические райские уголки.





Продюсер первой серии доктор Элизабет Уайт, бывший биолог-исследователь, ездит со своей командой по всему земному шару и снимает животных в самых отдаленных уголках. Им удалось запечатлеть купание карликовых ленивцев в бирюзовых водах, миграцию 50 миллионов красных крабов, а также жестокие бои трехметровых драконов Комодо.

Однако это путешествие в Антарктику Элизабет клянется, что никогда не забудет: они снимали крупнейшую в мире колонию пингвинов на острове Завадовского в южной части Атлантического океана у берегов Антарктиды, который окружен со всех сторон очень бурными морскими водами. Этот остров также является активным вулканом и домом для 1,5 миллиона антарктических пингвинов.





«Наша съемка на острове – это огромнейшее достижение, – рассказывает Элизабет Уайт. – Я слышала о нем несколько лет тому назад и мечтала туда добраться. Так родилась идея первой серии об острове, который одновременно является и раем, и адом».

Для пингвинов это рай, поскольку на острове масса еды, а от вулкана исходит тепло, растапливающее снег. Но для Элизабет и её команды пребывание на острове Завадовского было скорее адом.

«Само планирование поездки было не из легких, – продолжает Элизабет. – Во-первых, мне пришлось убедить нашего антарктического проводника Джерома Понсе прервать свой заслуженный отдых и пойти с нами. Он знает этот остров лучше всех. Я не уверена, что на Земле есть второй такой человек, который смог бы безопасно доставить туда нас с нашим оборудованием».





С помощью Понсе (и после года планирования и подготовки) команда добралась на остров за семь дней по бурному морю на маленькой яхте. К счастью, они прибыли в относительно спокойный день и выбрались на берег. Кстати, берега острова – это крутые 10-метровые скалы. Следующие шесть недель команда Элизабет Уайт провела в палатках на острове-вулкане, наблюдая и снимая пингвинов в их среде обитания. Если бы что-то пошло не так, никто бы не смог прийти людям на помощь.

«Я прошла через несколько месяцев бессонных ночей, когда я постоянно оценивала риски, – признается Уайт. – А что если кто-нибудь поскользнется и сломает ногу или просто упадет и травмируется? Что делать, если мы не сможем высадиться на острове? В этом было что-то от азартной игры, но продуманность и тщательное планирование нас выручили, и все прошло идеально».





Но и без приключений тоже не обошлось. Через три дня огромная волна обдала одну из камер морской водой. На новую камеру рассчитывать не приходилось, потому её попытались высушить с помощью тепловых пакетов. Один человек даже спал с камерой в спальном мешке в попытке оживить её электронные внутренности. В конце концов камеру «подогрели» над плитой, и она воскресла и заработала.

К счастью, пингвины не были особо возмущены присутствием людей. Казалось даже, что им было вполне комфортно, поскольку они частенько позволяли себе справлять нужду неподалеку от палаток и снаряжения.

«Животные на удаленных от цивилизации островах очень простодушны, наивны и бесхитростны – говорит Уайт. – Им не приходилось сталкиваться с людьми, и потому они их совершенно не боятся».

Текст: Flytothesky.ru

Фото: BBC 2016