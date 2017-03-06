Родительский труд – это едва ли не самая тяжелая работа в мире, однако каждому родителю следует задуматься о стратегии воспитания и избегать всяческих сомнительных тактик, которые скорее вредят и развивают комплексы, нежели способствую развитию ребенка. Что нельзя озвучивать своим детям, чтобы не причинить им вреда и не внушить ложные стереотипы?





1. «Ты делаешь неправильно, дай я тебе покажу, как нужно»

Дети тоже должны потерпеть неудачу (и даже не один раз), чтобы получить новые навыки. Вмешиваясь в их деятельность и выполняя за них работу, вы даете детям сигнал о том, что они ни на что не способны, что они этого попросту не могут сделать без поддержки взрослых. Это на самом деле разрушает уверенность и убивает самооценку.

2. «Ты ведешь себя как дурачок»

Дети непредсказуемы и могут по-своему чудить. Их поведение порой может казаться странным и даже глупым, хотя в большинстве случаев они таким образом пытаются скрыть неловкость или смущение. Вместо того чтобы вешать на ребенка ярлык глупца, лучше помогите ему разобраться в своих эмоциях.

3. «Ты такой трусишка»

Крайне вредно также навешивать ярлык исходя из временного эмоционального состояния. Возможно, у ребенка просто тихий и скромный характер, он нередко стесняется или чувствует себя дискомфортно, что никак не характеризует его как труса.

4. «И нечего реветь по этому поводу»

Если вы будете жестко заставлять ребенка перестать плакать, когда он расстроен (пусть по самой банальной причине или даже без причины), то он станет расстраиваться еще больше. Когда он в таком состоянии, родителю стоит проявить сочувствие, попытаться его успокоить и предложить свою помощь.

5. «Большие мальчики не плачут»

Гендерные стереотипы прививаются чуть ли не с рождения. От мальчиков нередко ожидают мужества и чуть ли не стоицизма и героизма, заставляя их подавлять свои эмоции. Собственно, такая фраза – это четкий месседж о том, что лучше всего не иметь никаких чувств.

6. «Ты посмотри, как ты выглядишь!»

Девочки тоже получают свою порцию стереотипов, когда им с самого раннего возраста постоянно внушают то, что ожидает от них мир. Упреки к внешности приучают девочку постоянно думать о том, как она должна выглядеть с точки зрения требований общества.

7. «Это некрасиво. А на тебе это смотрится просто ужасно»

То же самое касается и комментариев по поводу выбора одежды. Такие замечания – это сигнал девочке о том, что она должна выглядеть определенным образом, то есть в соответствии с общепринятым эталоном красоты, уместности и «правильности» в плане гардероба.

8. «Ты действительно хочешь все это съесть? От этого толстеют»

Это касается всех детей, а девочек особенно, так как такая фраза – это уверенный источник будущих комплексов. Лучше культивировать в семье правильное питание, и в первую очередь это относится к родителям. Им стоит обратить внимание на то, что они сами говорят по поводу еды, своей фигуры и веса.

9. «Ты такой гениальный»

Это может показаться нелогичным, но рассказывать ребенку, насколько он гениален, тоже вредно. Он просто может потерять всяческую мотивацию и стремление учиться. А зачем? Он ведь и так гениален. А еще учеба – это труд, вызовы и испытания, а не отношение в стиле «я самый умный, я все знаю».

10. «Ты меня разочаровываешь»

Нет необходимости усиливать чувство вины, если ребенок осознает свою неправоту. Когда он понимает, что поступил плохо и уже испытывает стыд, незачем пытаться его «добить». Лучше попытайтесь разобраться, что с ним произошло, почему он так поступил, и как это исправить.

Текст: Flytothesky.ru