МИНСК, 7 мар — Sputnik. Белорусские министры поздравили женщин с Днем 8 Марта, отметив, что они вдохновляют, помогают справляться с любыми невзгодами, а также обладают высоким профессионализмом.



© Sputnik/ БелТА Лукашенко поблагодарил женщин за житейскую мудрость и трудолюбие

Министр культуры Борис Светлов в своем поздравлении отметил, что для него образ женщины был и остается воплощением нежности и материнской любви, света и доброты.

Он также отметил высокий профессионализм, талант, ответственность и преданность своему делу представительниц прекрасной половины человечества, которые работают в сфере культуры.

Глава Министерства внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич уверен, что присутствие "дорогих дам в милицейских рядах гармонизирует ведомство". Он пожелал женщинам, работающим в органах внутренних дел, счастья, здоровья, улыбок.

​Начальник ГУВД Минска генерал-майор Александр Барсуков назвал 8 Марта "праздником любви, весны и женственности". При этом он подчеркнул, что в милиции трудится немало женщин на самых разных должностях, в том числе — и на руководящих.

"Наших женщин не пугают ни монотонные рутинные обязанности, ни сложные физические нагрузки и опасность", — отметил начальник ГУВД.

Телеграмма и прием от имени министра

Министр связи и информатизации Сергей Попков накануне 8 Марта дал прием в честь женщин и направил поздравительную телеграмму.

Министр связи и информатизации направил поздравительную телеграмму в преддверии Дня женщин https://t.co/UaVPeEFUDU pic.twitter.com/9gPHtUFBs8 — Минсвязи (@minsvyazby) 6 марта 2017 г.

​Глава Минсвязи отметил, что "8 Марта — самый нежный и прекрасный день в году". В своей телеграмме женщинам-подчиненным он пожелал, чтобы их "жизненная дорога была ровной и беспечальной", а также "пожизненного счастья, цветущего настроения, неувядающей молодости, приятных запоминающихся сюрпризов и осуществления желаний".

Солодуха как подарок

Министр спорта и туризма Александр Шамко в своем поздравлении отметил, что женщины вдохновляют, помогают справляться с любыми невзгодами.

По его словам, и в спорте именно женщины чаще всего добиваются высоких результатов и прославляют нашу страну.

Для женщин — сотрудников спортивной отрасли накануне 8 Марта исполнил свои шлягеры Александр Солодуха.