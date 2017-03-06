Вы наконец встретили того единственного и смогли его покорить? Здорово! Но теперь вам предстоит не менее кропотливая работа над дальнейшим развитием ваших отношений. Испытание первым свиданием пройдено успешно, и вы договорились о следующей встрече. Вот теперь берите всё в свои руки, чтобы второе свидание прошло как по маслу и ваш избранник захотел видеть рядом с собой одну лишь вас. А помогут вам в этом пять полезных советов для идеального свидания.





Внешний вид

То, как вы будете выглядеть в день «икс» зависит от правильного макияжа и причёски. Начнём с макияжа. Во-первых, никакой алой помады! Ваш кавалер вряд ли оценит предмет декоративной косметики, который размажется по вашим лицам при первом же поцелуе. Даже если вы купили супер стойкую помаду именитой марки, это не даёт никаких гарантий что она останется на своём месте. Во-вторых, отложите объёмную тушь, от которой у вас будут слезиться глаза — это тоже не приведёт в восторг вашего мужчину. Всё, что нужно для идеального образа, это ровный тон лица и слегка подкрашенные ресницы.

Теперь причёска. Как и макияж, она должна быть естественной, а значит обилие шпилек и средств для укладки вам совершенно ни к чему. Ваша укладка должна быть элегантной: это могут быть гладкие и блестящие волосы (в этом вам помогут хороший шампунь, бальзам и утюжок для выпрямления), мягкие локоны или косички. Кстати, если у вас волосы распрямляются или, наоборот, вьются, можете выпрямленные или завитые волосы слегка сбрызнуть лаком. Но не переусердствуйте с количеством и уж тем более не используйте муссы и пенки, чтобы на голове «каска» не получилась.

Лицо лицом, а про ногти тоже забывать не стоит! Аккуратные и ухоженные ноготки станут вашим лучшим атрибутом. На сегодня отложите в сторону все пёстрые и разноцветные лаки и отдайте предпочтение нежным и естественным оттенкам. Классический и самый идеальный вариант — французский маникюр.

Наряд

Каждой девушке знакома ситуация с нелёгким выбором одежды для свидания, но всё гораздо проще, чем кажется. Чтобы комфортно себя чувствовать на свидании, выберите простой и удобный наряд. Конечно, всё зависит от места встречи. Не надевайте слишком обтягивающие или утягивающие юбки и брюки, иначе вы даже на скамейку присесть не сможете; что уж говорить о плотном ужине. Чересчур глубокое декольте тоже будет неуместно. Если у вас в планах романтичная прогулка по ночному городу, позаботьтесь о том, чтобы не замёрзнуть. В фильмах очень романтично выглядит момент, когда девушка замерзает, а её кавалер тут же даёт ей свою куртку или пиджак; на деле же вас ждут посиневшие губы и мурашки по всему телу. Если ваше свидание должно пройти в ночном клубе, то утепляться не нужно.

Не экспериментируйте с перевоплощениями, ваш избранник может вас не понять. Не нужно превращаться из спортивной девушки в женщину-вамп. Если нужно добавить женственности вашему образу, наденьте изящный браслет или серьги, но не цепляйте на себя всё, что лежит в шкатулке, как сорока. Обувь к наряду выбирайте тоже удобную, чтобы к концу вечера не стереть ноги в кровь.

Ну что: оделись, обулись, причесались и накрасились; осталось надушиться и — вперёд! И на последнем этапе тоже нужно проявить осторожность, чтобы не переборщить с парфюмом. Не выливайте на себя «ведро» духов, достаточно брызнуть на волосы и на запястья. Даже если образ у вас вечерний, ни в коем случае не используйте слишком сладкие ароматы. Сегодня более чем уместны будут лёгкие цветочные духи.

Безопасность

Свидание — это не только дискотеки, рестораны и прогулки под звёздами. Мужчины бывают как романтиками, так и экстремалами. Ваш избранник вполне может оказаться в их числе, поэтому может вас позвать кататься на лошадях или прыгнуть с парашютом. Не пугайтесь такого предложения и не отказывайтесь от него, но и будьте бдительны: внимательно слушайте всё, что говорит вам инструктор, и чётко соблюдайте технику безопасности.

Также ваш мужчина может оказаться настоящим гурманом и предложит вам вместе отведать тайскую кухню. Здесь нужно быть бдительнее вдвойне. Не отказывайтесь от совместного экзотического ужина, а просто подстрахуйте свой желудок от его последствий специальным профилактическим препаратом.

Правила общения

Чтобы оно шло легко и непринуждённо с человеком, которого вы ещё плохо знаете, достаточно запомнить несколько важных правил:

1) Будьте максимально тактичны в своих высказываниях;

2) Используйте нейтральные темы для разговора (музыка, книги, кино);

3) Если надумаете рассказать анекдот или шутку, чтобы разрядить обстановку, следите за тем, чтобы они не были грубыми или пошлыми;

4) Прежде, чем что-то сказать, хорошенько подумайте о том, не приведёт ли это к неприятным или неловким последствиям.

Правильный настрой

Перед свиданием всегда страшно, что вы можете показаться глупой, и вообще вечер будет испорчен. Это совершенно естественное состояние любой девушки перед таким важным событием. Чтобы быть эмоционально уравновешенной и не паниковать как школьница перед экзаменом, примите успокоительное средство на растительной основе («Персен» или «Новопассит»).

Перед тем, как отправиться на свидание, настройтесь на позитив. Подумайте о том, что ваш кавалер сейчас находится в том же эмоциональном положении, что и вы: судорожно примерял кучу рубашек и несколько раз почистил обувь. Это поможет вам облегчённо вздохнуть и расслабиться. Выглядите вы на все сто, поэтому смело отправляйтесь на свидание и получите от него максимум удовольствия!

Текст: Flytothesky.ru