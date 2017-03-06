Брайан Тувенель из штата Орегон и его пятилетняя дочь Хармони теперь неразлучны. Но так было не всегда.





Они не виделись два года, когда бывшая подруга Брайана забрала их дочь и исчезла из штата. Но с помощью друзей Брайан наконец нашел свою маленькую девочку и её мать в приюте для бездомных в штате Вашингтон.

Сейчас Хармони находится официально под опекой отца, а еще благодаря Time To Put Kids First – организации, поддерживающей взаимосвязь между родителями и ребенком – отец и дочь смогли наверстать упущенное время во время поездки на гавайский остров Кауаи.

«В течение двух лет у неё не было никакой связи со мной, поэтому представители организации решили, что было бы неплохо отправить нас на Гавайи для отдыха, – рассказывает 41-летний Брайан. – Цель такой поездки – это совместные воспоминания родителей и детей. Что бы не случилось в будущем, у Хармони всегда в памяти останется время, проведенное с отцом».





Брайан и мама Хармони познакомилась в караоке-баре в 2010 году. После двух лет, проведенных вместе (тогда и родилась Хармони), пара рассталась, и мать, забрав ребенка, уехала в штат Вашингтон. Брайан не знал их точного местонахождения, а поиски никаких результатов не принесли.

В 2014 году Брайан даже написал песню для своей давно потерянной дочки, по которой он безумно скучал:

«Фактически я искал иголку в стогу сена», – говорит Брайан.

Все изменилось в 2015 году. Хотя он еще не нашел свою девочку, тем не менее, он подал в суд штата Орегон за право опеки над дочерью.

Три месяца спустя Брайан ужинал со своей матерью, когда ему позвонил друг, который увидел Хармони на сайте Армии спасения; девочка находилась в городе Спокан, штат Вашингтон.

Брайан и его мать сразу же запрыгнули в машину и проделали 10-часовой путь из Орегона в Спокан. Уже в Вашингтоне Брайан получил распоряжение суда об опеке над Хармони, так как судья вынес решение в его пользу.





«Это было очень, очень, очень трогательно», – признается Брайан после встречи с дочерью.

Что касается её матери, Хармони разговаривает с ней по скайпу, и им разрешено встречаться, но в присутствии Брайана.

«Я просто очень надеюсь, что мы с её матерью сможем наладить контакт ради нашей дочери, – говорит Брайан. – Я вообще не хочу концентрироваться на негативных аспектах сложившейся ситуации. Единственное, что имеет значение в этой истории – это Хармони и её дальнейшая жизнь».

Текст: Flytothesky.ru