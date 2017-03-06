Самое трудное в медитации – остановить «бетономешалку» мыслей, которые то и дело проносятся в голове. Попробуйте выключить смартфон, компьютер, телевизор и посидеть 15 минут в полной тишине. Опыт будет не таким приятным, как ожидалось.





Студенты Гарвардского университета, которым предложили это сделать, отметили, что не хотели бы повторить нечто подобное. Просидев в одиночестве в пустой комнате в течение всего 6-10 минут, они рассказали, что их ум постоянно блуждал от одного к другому. Казалось бы, они совершенно потеряли способность сосредоточиться.

Психологам такая реакция показалась странной, и они решили, что во всем «виновата» обстановка, которая мешала расслабиться и наслаждаться своими мыслями. Поэтому студентов попросили проделать то же самое у себя дома. Многие участники сочли эту задачу невыполнимой, так как постоянно отвлекались на разные виды деятельности: слушали музыку, пользовались компьютером или телефоном.

Эксперименты проводились и с другими людьми: фермерами, рабочими и служащими. Везде были аналогичные результаты: люди, которым не оставалось ничего другого, как только думать, чувствовали себя гораздо хуже. Причем это не зависело от материального положения, возраста, пола и образования.

Возник вопрос: насколько некомфортно было участникам? В следующем эксперименте тем же людям в пустой комнате предложили единственный вариант «развлечения»: удары электрическим током. Рядом находилась кнопка, нажав на которую можно было получить слабый, но неприятный разряд. 67% мужчин и 25% женщин так боялись остаться наедине со своими мыслями, что предпочли «развлекать» себя ударами тока.

Многие из нас при отсутствии какой-либо деятельности начинают вспоминать прошлые неудачи и тревожиться о будущем. Иногда кажется, что наш мозг — просто мастер создавать дурные мысли. Принимая их близко к сердцу, мы сразу же действуем, не всегда понимая, что это всего лишь мысли, и мы можем с ними справиться.

Поспешные решения редко приводят к чему-то хорошему (слово «импульсивный» почти не используется в качестве комплимента). Чтобы «обуздать» свои мысли и предотвратить совершение глупых поступков, основанных на импульсе, надо задать себе всего один вопрос: «Какая в этом польза»?

Честный ответ поможет расставить все по местам. «К чему приведет мой поступок?», «Полезны ли те мысли, которые сейчас пришли мне в голову?» «Действительно ли я этого хочу?» — такие вопросы возвращают к реальности, заставляют думать рационально и принимать более мудрые решения.

Это не значит, что надо отбрасывать абсолютно все отрицательные мысли: просто посмотрите на них немного под другим углом. Если вы постоянно ругаете себя за ошибку, совершенную лет пять назад, является ли это полезным? Смогут ли эти мысли сделать вашу жизнь лучше? Если вы попали в пробку, опоздали на поезд и теперь проклинаете все на свете, принесет ли это пользу?

Оценивайте свои мысли с этой точки зрения и направляйте их в нужное русло. По крайней мере, выберите вектор, по которому им лучше двигаться. В вышеупомянутом эксперименте некоторые участники сразу решили, о чем будут размышлять в пустой комнате, и получили гораздо более приятный опыт.

Текст: Flytothesky.ru