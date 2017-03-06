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Сто идей: рекламировать молочные продукты и беречь Комаровку

07.03.2017 17:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Американец Кент уверен, что Беларусь может позиционировать себя как отличное место для отдыха. Более того, наша страна может ассоциироваться со спортом — здесь немало стадионов, ледовых дворцов, фитнес-центров и прочих условий для активного образа жизни.

"Беларусь известна благодаря своему участию в Олимпиаде, и это можно использовать как преимущество", — уверен Кент.

А американец Джордж признал, что он впечатлен белорусским искусством и архитектурой — причем, не только в Минске, но и в других городах. Его привлекает соцреализм в белорусской архитектуре — памятники, здания, муралы…

Сто идей: рекламировать молочные продукты и беречь Комаровку
© Фото: личный архив
Беларусь должна позиционировать себя как отличное место отдыха, считает американец Кент

"Карта, на которой собраны эти виды, могла бы привлечь фотографов, интересующихся этим периодом", — предположил американец Джордж.

Он также считает, что считает, что изюминкой для туристов могли бы стать туры в Налибокскую пущу с возможностью сфотографировать зубра.

Сто идей: рекламировать молочные продукты и беречь Комаровку
© Фото: личный архив
Джордж убежден, что соцреализм в архитектуре может заинтересовать туриста

"Я безуспешно пытался найти ферму, где можно было бы остановиться и пожить настоящей сельской жизнью. Включая мрачные туры в Чернобыль", — признал турист.

А еще американец считает, что нам надо беречь аутентичность "Комаровки", ГУМа и ЦУМа, и активно рекламировать молочные продукты Беларуси, которые, на его взгляд, весьма вкусные. Как и многие туристы, он особенно хотел бы, чтобы рестораны предлагали меню на английском.

Сто идей: рекламировать молочные продукты и беречь Комаровку
© Фото: личный архив
Американец Эндрю считает, что лучше всего привлекать в страну не простого туриста, а инвестора

А американец Андрей посоветовал, как привлечь не просто туриста, но инвестора. Для этого он рекомендует создать налоговые льготы для компаний, которые бы начали приходить на рынок и таким образом стимулировать создание в Беларуси новых рабочих мест.

 
Теги: Минск
 
 
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