Во время общения с малознакомыми людьми мы, как правило, стараемся быть доброжелательными и улыбчивыми. И только близкие знают, что на самом деле кроется за этой улыбкой. Ведь только в быту и только самым близким мы показываем свое истинное «я». Хотите знать, как ведут себя в быту разные знаки зодиака?





Если вам предстоит жить с Овном под одной крышей, будьте готовы к тому, что бытовыми вопросами он вряд ли будет заниматься. Его абсолютно не интересует, когда в последний раз проводилась генеральная уборка, как давно в раковине лежит грязная посуда и работает ли вообще стиральная машинка. Овен гораздо больше интересуется тем, что происходит за пределами дома.

Тельцы самостоятельные и хозяйственные домочадцы. Они охотно наводят порядок в своем гнездышке и с радостью совершают новые покупки для дома. Но есть одно «но» в характере представителей этого знака зодиака. Они вряд ли свяжут свою жизнь с человеком, который не в состоянии будет подарить им комфорт и уют. Тельцы высоко себя ценят и никогда не согласятся ютиться в коммуналке с кучей родственников.

Близнецы не особо требовательны в быту. Их девиз «не напрягай никого и сам не напрягайся». Они немного ленивы и тяжелы на подъем. Заставлять представителя этого знака зодиака вбить в стенку гвоздь можно неделями, а то и месяцами. Если вы не слишком педантичны, то вполне сможете прожить под одной крышей с Близнецами долгие годы.

Раки – самые домашние «питомцы» зодиакального круга. Для них дом – это убежище от мирской суеты и проблем. Дома у Раков всегда тепло и уютно. Они гостеприимны, у них всегда есть запасы на черный день. Занимаются уборкой Раки, как правило, под настроение. А так как оно меняется у них по несколько раз в день, то уборка часто становится для Раков обыкновенным снятием стресса.

Если вам доведется побывать в гостях у Льва, то у вас и сомнений не появится, что это жилище принадлежит царственной особе. Дома у Львов, как правило, красиво и дорого. Уборкой они занимаются по мере загрязнения жилища. Но чаще ответственность за чистоту и порядок они перекладывают на кого-либо другого. Как говорится, не царское это дело.

Тому, кому посчастливилось жить под одной крышей с Девой, не позавидуешь. Этот педантичный и чистоплотный знак зодиака регулярно и с особым удовольствием будет проверять качественность выполненной вами уборки. Иногда он будет наглядно демонстрировать вам, как правильно натирать графины в серванте, и в каком порядке должны быть расставлены книги на полках.

Весы не особо зацикливаются на чистоте и порядке у себя дома. Обычно этим занимается кто-то из членов семьи или домработница. Но, несмотря на такое равнодушие к уборке, Весы с удовольствием принимают участие в создании нового интерьера у себя дома.

Скорпионы хорошие организаторы в быту. Они всегда знают, как привлечь домочадцев к генеральной уборке или к покупке новой детали интерьера. Занимаются уборкой они не очень охотно, но если берутся за дело, то делают это качественно. Любят домашний уют, поэтому стараются содержать свое жилье в чистоте и порядке.

Таких не хозяйственных и разводящих хаос товарищей, как Стрельцы, еще надо поискать. Стрельцы абсолютно не приспособлены к выполнению домашних обязанностей. Если вы зашли в гости к Стрельцу и увидели чистоту и порядок, будьте уверены, что открыв любой из шкафов, оттуда вывалится куча хлама, который хозяин плотно утрамбовал за пять минут до вашего прихода.

Козероги редко сами занимаются уборкой, так как большую часть своего времени они посвящают работе. Но это не значит, что порядок и уют для них на последнем месте. Напротив. Козероги любят чистоту и комфорт, а в свободное от работы время с удовольствием совершают полезные покупки для дома.

Водолеи редко уделяют время бытовым вопросам, для них домашняя уборка и создание уюта – это бесполезное и неинтересное занятие. Так как Водолеи творческие и думающие натуры, им гораздо проще зарабатывать деньги и выделять из них определенную сумму на оплату услуг горничной.

Рыбы в большинстве своем щедры и гостеприимны. И мужчины, и женщины этого знака зодиака хорошо готовят и любят содержать дом в чистоте. Так как Рыбы – это большие мечтатели, они часто совмещают приятное с полезным. Ведь генеральная уборка для них это отличная возможность расслабиться, погрузившись в свои воздушные замки.

Текст: Flytothesky.ru