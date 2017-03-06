Оказывается, не только мужчины склонны к необычайно смелым и рискованным поступкам, чтобы произвести впечатление. Женщины тоже способны бросить вызов своему более развитому инстинкту самосохранения и выполнять действительно сногсшибательные трюки.

1. Хелен Гибсон

Хелен Гибсон считается первой женщиной-каскадером в истории Голливуда. В юности, увидев шоу Wild West, она решила стать наездницей и весьма в этом преуспела. Хелен Гибсон прославилась в киноиндустрии, сыграв главную роль в сериале «Опасности Хелен», состоявшем из 12-минутных фильмов, рассказывающих о находчивой и отважной героине. В одной из серий Хелен пришлось прыгать с крыши вокзала на крышу движущегося поезда. Позже она назвала этот трюк самым рискованным в её карьере.

2. Мэй Вирт

Мэй Вирт заслужила титул «величайшей наездницы без седла в мире». Она родилась в семье цирковых артистов, а когда родители разошлись, девочку забрала к себе Мэри Вирт, тоже известная наездница, которая научила её многим конным трюкам. Цирковые шоу с участием Мэй пользовались бешеным успехом. Она умерла в возрасте 84 лет, а в её родной Австралии была выпущена в её честь почтовая марка.

3. Дороти Дитрих

Дороти Дитрих – одна из удивительных женщин-магов в мире, например, она с легкостью распиливала людей в прямом эфире на ТВ. Ее самый знаменитый трюк, который пока еще никто не повторил, – это освобождение из смирительной рубашки в подвешенном состоянии на горящей веревке. Каждый Хэллоуин Дороти проводит спиритический сеанс с Гудини, чтобы пообщаться с великим магом в годовщину его смерти.

4. Сонора Вебстер Карвер

В начале 20-го века был очень популярен трюк, когда наездник, сидя на лошади, ныряет вместе с ней с вышки в воду. Номера в исполнении Соноры Вебстер Карвер считались сенсационными и крайне опасными. В 30 лет, в результате неудачного прыжка Сонора получила травму и ослепла, но все равно еще целое десятилетие продолжала нырять с лошадьми. Умерла она в начале 21 века в возрасте 99 лет.

5. Мейбл Старк

Мейбл Старк стала первой женщиной-дрессировщицей тигров в мире. Поначалу она училась на медсестру, а в свободное время помогала в цирке, где и увлеклась этими большими кошками. Животные не всегда оказывались дружелюбными, потому и травм у Мейбл было бесчисленное количество. Когда она вышла на пенсию, один из её любимых тигров сбежал и был застрелен. Будучи подавленной из-за потери тигра и любимой работы, Мейбл покончила с собой.





6. Лиллиан Бойер

В первые дни авиации даже посадка на самолет была храбрым поступком, так как их крушения были явлением нередким. Лиллиан Бойер же стала одной из выдающихся авиа-акробаток того времени, получив прозвище «Воздушная дьяволица» за свои смертельные трюки в воздухе: она перебиралась с одного летящего самолета на другой, свисала с самолета, держась за веревку зубами, и стояла на голове на крыле. Бойер всегда заявляла, что сила и умение оценивать опасность не определяются полом.

7. Роза «Зазель» Рихтер

Роза Рихтер, выступавшая под псевдонимом Зазель, была первой женщиной-пушечным ядром. В 1877 году её запустили из пушки на высоте более 20 метров. На самом деле, это скорее был трюк театрального искусства. Скрытые внутри «пушки» веревки и пружины выталкивали её в специальную сетку под восторженные аплодисменты. Увы, но получив травму позвоночника, Роза была вынуждена уйти из профессии.





8. Мария Спельтерини

В 1876 году 23-летняя Мария Спельтерини стала первой женщиной, прошедшей по канату диаметром чуть более 6 см через Ниагарский водопад. Далее Мария только усложняла свой трюк, например, обувшись в корзины или завязав глаза, и она всегда выступала в яркой и запоминающейся одежде. После нескольких выступлений Спельтерини перестала появляться на публике. Несмотря на ее популярность, мало что известно о ее жизни. Когда и где она умерла, тоже остается загадкой.





9. Долли Шеперд

В 1903 году 16-летняя Элизабет «Долли» Шеперд работала официанткой в Лондоне, но совсем скоро её внимание привлекли прыжки с парашютом с воздушных шаров. Люди платили немалые деньги за такие выступления, потому Долли вошла во вкус и стала совершенствовать технику прыжков. Её единственная и последняя неудача была во время парного прыжка, в результате чего Долли оказалась парализованной, что, впрочем, не помешало ей дожить до 96 лет.





10. Энни Эдсон Тейлор

В 1901 году вдова Энни Эдсон Тейлор искала способ прославиться и разбогатеть. Метод, который она выбрала, – это залезть в бочку и броситься в Ниагарский водопад. В свой 63-й день рождения Тейлор так и сделала: её закрепили ремнями в деревянном бочонке из-под соленых огурцов, обложили подушками и спустили в водопад. План вдовы был прост: если она выживет, то будет продавать памятные сувениры и читать лекции. Она выжила. Хотя после неё повторить трюк пытались еще 15 смельчаков, пять из них с летальным исходом.

Текст: Flytothesky.ru