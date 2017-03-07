Кто оспорит утверждение, что деньги – не просто бумажка, стоимость которой эквивалентна приобретению нужных человеку товаров и услуг, но также мера власти? У кого больше золотых монет, тот и заказывает музыку. Единственное, чего не могут деньги – купить искреннюю любовь, дружбу, внимание или чувство собственного достоинства, как бы этого ни хотелось.

Именно поэтому данную статью мы посвящаем 4 самым популярным видам денежных манипуляций в отношениях: играм между родителями и детьми, должниками и кредиторами, а также мужьями и женами. Как связано финансовое покровительство с желанием контроля? Почему, давая в долг, мы испытываем чувство вины? Наконец, правильно ли дарить деньги вместо подарков? Читайте…





Ситуация 1. Игры в дочки-матери: помощь или зависимость?

Встречали семьи, где родители, живя за чертой бедности, отказывались от поддержки взрослых и состоятельных детей, потому что это «неправильно»? Или, наоборот, тащили на себе последних до глубокой старости, при том что «птенцам» стукнул сороковник? Мы уже не говорим о ситуациях, когда дочка или сыночек давно выросли, могут позволить себе отдых на Багамах или домик на Рублевке, но маменька не позволяет неразумных трат.

В чем загвоздка? Если родители продолжают настойчиво совать деньги, в которых их ребенок не нуждается, им либо отчаянно не хватает внимания и заботы, либо они пытаются удержать контроль, который стремительно падает. Лучший способ избежать навязчивой помощи – не брать деньги, но уделить старикам больше внимания. Если все наоборот, и отвергается помощь взрослых детей, нужно подумать, почему это так цепляет? Быть может, они хотят навязать родителям свои правила игры, в то время как у стариков другие «музыкальные» вкусы? Или родители не привыкли быть в зависимом положении, брать деньги им не позволяет внутренняя гордость.

Ситуация 2. Должники и кредиторы: откуда берется чувство вины?

Бывает, одалживаешь денег без всякой тени неловкости и благополучно об этом забываешь до момента, когда получаешь всю сумму обратно. А бывает, просят немного, отказать неловко, но потом проклинаешь себя, по 10-му кругу выпрашивая у должника свои же деньги. Почему с одними все просто, зато другие внушают неподъемное чувство тяжести?

А дело в том, какую роль берет на себя человек. Понятно, что тот, кому принадлежат деньги, автоматически имеет больше власти. Мы ощущаем его превосходство, прося сумму в долг, потому и чувствуем стыд. Другое дело, когда занимают уже у нас, а внутри все также сидит непонятное чувство вины. Подумайте, за что вы так принижаете себя? Вы приносите недостаточно пользы, у вас заниженная самооценка или просто мазохист по натуре? А может, дело в должнике, который вынуждает делать то, чего вам не хочется, но вы все-таки идете на поводу? Такие люди именуются манипуляторами, важно не дать им поймать себя на удочку.

Старайтесь не вступать в беспорядочные финансовые связи, выбирайте людей, на которых можно положиться. Если даете или занимаете в долг, четко обговаривайте условия и сроки, чтобы избежать проблем в будущем. Не позволяйте втянуть себя в отношения, где на вас будут смотреть сверху вниз.

Ситуация 3. Подарки в конвертах: почему дарить деньги – дурной тон?

Не задумывались о том, почему так сложно потратить подарочные деньги на что-то достойное? Либо они разлетаются как дым на другие нужды, не оставляя никакого праздничного послевкусия, либо приобретенные покупки оказываются неудачными и откладываются в долгий ящик. Трудно потратить полученную сумму на что-то действительно ценное и нужное, и все дело в энергии.

Когда нам дарят реальный подарок – его энергия «ничейная», потому сразу воспринимается как что-то свое. А вот деньги принадлежат тому, кто их заработал, их энергия чужеродная, от нее хочется избавиться. Потому так важно не лениться и искать близким людям реальные вещи, вложив в покупку энергию внимания и любви. Сумма на подарок должна быть адекватной: слишком скромный презент может вызвать у человека мысль, что им не дорожат, дорогой подарок обяжет быть в долгу перед дарителем, втянув в ощущение несвободы. Лучше всего узнать заранее, чего хочется имениннику, а еще учитывать не только чужие «хотелки», но и свой бюджет.

Ситуация 4. Профессия домохозяйки: как перестать чувствовать себя нахлебницей?

Женщина-домохозяйка зачастую сочетает в себе сразу несколько ролей: повар и горничная, няня и воспитатель, жена и личный секретарь. Однако в обществе принято находить таких дам содержанками своих мужей, яростно осуждая. Еще хуже, когда сам муж активно поддерживает эту позицию, насаждая женщине чувство вины и дискомфорта за свой статус, играя на ее комплексах, чтобы накормить свое собственное не в меру раздутое эго. «Я добытчик, а ты никто, права голоса не имеешь!» А ведь это манипуляция чистой воды: деньги измерить легко, зато вклад на благо семьи оценить сложнее. Кто же работает больше?

Лучше всего разрешит эту дилемму смена деятельности женщины. Она никогда не уравняет позиции с мужчиной, оставаясь в роли домохозяйки, потому что труд на благо домочадцев не имеет денежного эквивалента. А вот устроившись на работу, дама начнет получать какую-никакую зарплату, значит, и право голоса. Чтобы уравнять позиции с мужем, не надо стремиться перещеголять его, достаточно самой оплачивать свои нужды, наняв няню и домработницу из общего бюджета. Очень скоро муж узнает реальную цену «сидения» жены дома и перестанет козырять былым чувством собственного превосходства. Полученное им открытие возымеет нужный эффект.

Как перестать использовать деньги в отношениях? Просто понять, что истинные чувства бесценны…

Текст: Flytothesky.ru