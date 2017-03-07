Мы всегда стараемся прожить свою жизнь идеально, причём далеко не всегда наши попытки успешны, хотя мы делаем все возможное, чтобы избежать различных ошибок, понимая, что эти ошибки необходимы для нашего собственного совершенствования и опыта. Ошибаясь, люди могут лучше себя узнать и, следовательно, изменить свою жизнь. Кстати, определённые ошибки допускаются практически каждым человеком в его жизни. Убедитесь, что вы не один.





1. Выбор профессии

Люди обычно совершают свои крупные ошибки, когда они молоды. В этот период жизни мы не уверены в своих решениях и часто их меняем. Одна из основных жизненных ошибок чаще всего касается образования. Окончив школу, молодые люди никак не могут определиться, что именно они хотят делать в будущем, какую профессию и какое учебное заведение выбрать. В результате можно потратить несколько лет на изучение того, что вам неинтересно и совсем не нужно.

2. Излишнее доверие

Любому человеку приходилось испытывать обман и предательство хотя бы раз в жизни. Как бы это сложно не было, но мы учимся быть избирательными по отношению к тем людям, которым можем доверять и на которых можем положиться. Иногда на усвоение таких уроков уходят годы. Тем не менее, не стоит расстраиваться, если вам пришлось довериться «не тем» людям, а потом горько об этом пожалеть. Этот негативный опыт обезопасит вас от ошибок в будущем, а вы научитесь быть более разборчивыми и бдительными.

3. Неудачные отношения

Начиная какие-либо отношения, вы не можете предсказать будущее, но вам кажется, что это счастье просто обязано длиться вечно. Вы наверняка будете чрезвычайно расстроены и подавлены, когда в один прекрасный день ваш принц (или принцесса), мягко говоря, разочаруют вас. После такого разрыва вы сочтёте, что это самая крупная ошибка вашей жизни. Не спешите с выводами, неудачные отношения могут быть очень полезны. Кстати, от разбитого сердца ещё ни один человек не был застрахован.

4. Отчуждение и изоляция

Случаются некоторые жизненные периоды, когда мы избегаем общения с определёнными людьми и хотим быть в полном одиночестве, наедине с собой и мыслями. В это время мы можем отталкивать окружающих и пренебрегать их хорошим отношением к нам, хотя они явно не заслуживают такого обращения. Помните, что наша жизнь практически невозможна без общения, потому не стоит уходить в себя слишком надолго.

5. Трата денег на удовольствия и развлечения

Наверное, всем случалось бездумно тратить деньги (и даже внушительные суммы) на собственные развлечения и удовольствия. Обычно это считается огромной ошибкой, тем не менее, иногда можно себе такое позволить, даже если это и неразумно. Может быть, это прозвучит странно, но так вы можете купить немножечко краткого счастья. Например, покупка нового платья или посещение дорогого ресторана однозначно изменит ваше настроение в лучшую сторону. Если вы зарабатываете деньги, вы должны их тратить, но делать это рационально и контролировать свой кошелек. Но почему бы не позволить себе маленькое финансовое безумство, ну хоть иногда?

6. Отказ от планов

Возможно, такие жизненные казусы случаются, когда вы пытаетесь убежать от общения с людьми. Скажем, вы можете слишком быстро и спонтанно изменить свое решение, которое для вас важно. Например, не пойти на нужное вам мероприятие и остаться дома. А затем страшно сожалеть об этом, слушая, как другие люди делятся своими впечатлениями. Не стоит мучиться о содеянном, потому что в тот момент вы сделали выбор, и тогда он казался вам разумным.

7. Совершенно безумная вечеринка

Кто из нас не грешил непредсказуемыми и противоречивыми поступками? Мы привыкли в повседневной рутине с ранним подъёмом, учёбой или работой, когда на развлечения и отдых остаётся совсем мало времени. Иногда этот ежедневный порядок жестоко нарушается. Например, вы теряете самоконтроль и отправляетесь в ночной клуб на всю ночь, хотя вам завтра рано вставать. Конечно, тех людей, которые позволяют себе такое регулярно, можно назвать безответственными. Но не корите себя слишком, если изредка с вами случается такое безумство.

Текст: Flytothesky.ru