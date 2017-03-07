﻿ Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

07.03.2017 23:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Человеческие руки всегда завораживали фотографа Омара Реда. По его мнению, по рукам можно прочитать всю человеческую жизнь. Речь идет не о хиромантии и предсказании будущего, а о том, что у каждого из нас есть свой путь, который формирует то, как выглядят наши руки.

Руки похожи на глаза, они показывают, что скрыто под поверхностью. Они являются неотъемлемой частью нашей эволюции. Древние люди пользовались руками для разжигания огня, охоты, борьбы и просто для выживания. Они наше оружие, с помощью которых мы овладеваем новыми навыками. Линии ладоней раскрывают правду о нашей жизни. Они рассказывают о нашей борьбе, трудностях, статусе и о том, как проходила и проходит выбранная нами жизнь.

В своей серии фотографий Омар Реда пытается зафиксировать детали рук людей по всему миру и из разных социальных слоев. Люди из племен, деревень и городов. Иногда ему было непросто просить разрешения людей на такую съемку. Его называли идиотом, сумасшедшим, полицейским под прикрытием, который пытается взять отпечатки пальцев и т.д.

Тем не менее, это его лучшая серия фотографий.Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

1. Мальчик из племени Масаи (3 года)

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

2. Рука пожилой женщины из племени

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

3. Солдат

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

4. Священник племени

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

5. Священник племени

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

6. Парикмахер

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

7. Священник племени

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

8. Рука старика из племени

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

9. Садовник

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

10. Девочка из племени

Эти фотографии рук могут многое рассказать о человеке

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человеческие руки всегда завораживали фотографа Омара Реда. По его мнению, по рукам можно прочитать всю человеческую жизнь. Речь идет не о хиромантии и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
17 малышей редких животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика