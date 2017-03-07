Человеческие руки всегда завораживали фотографа Омара Реда . По его мнению, по рукам можно прочитать всю человеческую жизнь. Речь идет не о хиромантии и предсказании будущего, а о том, что у каждого из нас есть свой путь, который формирует то, как выглядят наши руки.

Руки похожи на глаза, они показывают, что скрыто под поверхностью. Они являются неотъемлемой частью нашей эволюции. Древние люди пользовались руками для разжигания огня, охоты, борьбы и просто для выживания. Они наше оружие, с помощью которых мы овладеваем новыми навыками. Линии ладоней раскрывают правду о нашей жизни. Они рассказывают о нашей борьбе, трудностях, статусе и о том, как проходила и проходит выбранная нами жизнь.

В своей серии фотографий Омар Реда пытается зафиксировать детали рук людей по всему миру и из разных социальных слоев. Люди из племен, деревень и городов. Иногда ему было непросто просить разрешения людей на такую съемку. Его называли идиотом, сумасшедшим, полицейским под прикрытием, который пытается взять отпечатки пальцев и т.д.

Тем не менее, это его лучшая серия фотографий.

1. Мальчик из племени Масаи (3 года)





2. Рука пожилой женщины из племени





3. Солдат





4. Священник племени





5. Священник племени





6. Парикмахер





7. Священник племени





8. Рука старика из племени





9. Садовник





10. Девочка из племени





Текст: Flytothesky.ru