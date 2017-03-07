Даже если вы очень любите животных, вы наверняка знакомы не со всеми их видами, живущими на нашей планете – кстати видов всего насчитывается 1 367 555 (и это без учета насекомых). Знаете ли вы о существовании, например, пушистого оленя южный пуду или забавного осьминога Дамбо? Но не расстраивайтесь, вы вполне еще можете успеть увидеть какую-то часть из них.

А еще лучше – посмотрите милейшие фото малышей редких животных, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.

1. Малыш-осьминог Дамбо





2. Маленький лисенок фенек





3. Маленький панголин





4. Маленький тапир





5. Маленький кволл





6. Олененок южный пуду





7. Осиротевший малыш восточного кволла, он в надежных руках на острове Бруни





8. Очаровательный кроха сахарной сумчатой летяги





9. Малыш аардварк (трубкозуб)





10. Маленький долгопят





11. Детишки африканской кафрской лисицы





12. Маленький окапи





13. Малыш дик-дик (мелкая восточноафриканская антилопа)





14. Маленький броненосец (армадил)





15. Малыш кистехвостого гунди





16. Крохотная ехидна





17. Милейшая мадагаскарская руконожка



