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17 малышей редких животных

07.03.2017 23:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Даже если вы очень любите животных, вы наверняка знакомы не со всеми их видами, живущими на нашей планете – кстати видов всего насчитывается 1 367 555 (и это без учета насекомых). Знаете ли вы о существовании, например, пушистого оленя южный пуду или забавного осьминога Дамбо? Но не расстраивайтесь, вы вполне еще можете успеть увидеть какую-то часть из них.

А еще лучше – посмотрите милейшие фото малышей редких животных, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.17 малышей редких животных

1. Малыш-осьминог Дамбо

17 малышей редких животных

2. Маленький лисенок фенек

17 малышей редких животных

3. Маленький панголин

17 малышей редких животных

4. Маленький тапир

17 малышей редких животных

5. Маленький кволл

17 малышей редких животных

6. Олененок южный пуду

17 малышей редких животных

7. Осиротевший малыш восточного кволла, он в надежных руках на острове Бруни

17 малышей редких животных

8. Очаровательный кроха сахарной сумчатой летяги

17 малышей редких животных

9. Малыш аардварк (трубкозуб)

17 малышей редких животных

10. Маленький долгопят

17 малышей редких животных

11. Детишки африканской кафрской лисицы

17 малышей редких животных

12. Маленький окапи

17 малышей редких животных

13. Малыш дик-дик (мелкая восточноафриканская антилопа)

17 малышей редких животных

14. Маленький броненосец (армадил)

17 малышей редких животных

15. Малыш кистехвостого гунди

17 малышей редких животных

16. Крохотная ехидна

17 малышей редких животных

17. Милейшая мадагаскарская руконожка

17 малышей редких животных

 
 
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