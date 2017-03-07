|
17 малышей редких животных
07.03.2017 23:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Даже если вы очень любите животных, вы наверняка знакомы не со всеми их видами, живущими на нашей планете – кстати видов всего насчитывается 1 367 555 (и это без учета насекомых). Знаете ли вы о существовании, например, пушистого оленя южный пуду или забавного осьминога Дамбо? Но не расстраивайтесь, вы вполне еще можете успеть увидеть какую-то часть из них.
А еще лучше – посмотрите милейшие фото малышей редких животных, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.
1. Малыш-осьминог Дамбо
2. Маленький лисенок фенек
3. Маленький панголин
4. Маленький тапир
5. Маленький кволл
6. Олененок южный пуду
7. Осиротевший малыш восточного кволла, он в надежных руках на острове Бруни
8. Очаровательный кроха сахарной сумчатой летяги
9. Малыш аардварк (трубкозуб)
10. Маленький долгопят
11. Детишки африканской кафрской лисицы
12. Маленький окапи
13. Малыш дик-дик (мелкая восточноафриканская антилопа)
14. Маленький броненосец (армадил)
15. Малыш кистехвостого гунди
16. Крохотная ехидна
17. Милейшая мадагаскарская руконожка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже если вы очень любите животных, вы наверняка знакомы не со всеми их видами, живущими на нашей планете – кстати видов всего насчитывается 1 367 555 (и это без учета...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии