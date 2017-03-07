МИНСК, 8 мар — Sputnik. Даниэль из Венгрии призвал белорусов привлечь внимание к стране, организовав масштабные музыкальные фестивали — как, например, сделали венгры. Знаменитый фестиваль Sziget каждое лето привлекает в Венгрию многих меломанов, которые едут туда за любимыми группами.

"Подобный ход привлечет в Беларусь молодых людей. А государству, возможно, стоило бы сотрудничать с большим количеством международных туристических агентств", — предположил Даниэль.



© Фото: личный архив Даниэль верит, что страну могут сделать привлекательной музыкальные фестивали

Он признал, что в Беларуси маловато ночной жизни, но для того, чтобы ее организовать, нужно усовершенствовать график движения общественного транспорта по ночам.

"Хоть такси в Беларуси не очень дорогие, но в европейской столице должен быть и другой способ добраться до дома в ночное время суток", — уверен Даниэль.

Собеседник признался, что любит белорусское пиво и был бы рад, если бы его экспортировали за рубеж. Но, пожалуй, еще больше, чем пиво, ему понравились меловые карьеры под Гродно (Красносельские меловые карьеры), удивительные виды которых также могли бы привлечь туристов.