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4 ошибки, из-за которых ничего не успеваете

08.03.2017 14:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Дети, семья, работа… Как организовать время так, чтобы все дела вовремя были сделаны? Научитесь воспринимать свои биоритмы. Планируйте свое время, учитывая их. Кто-то активен утром, другой человек проявляет большую активность после обеда. Если возможно, предложите биоритмам свою программу.

4 ошибки, из-за которых ничего не успеваете

Все не успеваете, всегда в спешке и в нервном напряжении. О свободном времени можно только грезить. Настало время понять, какие ошибки вы делаете в своем тайм-менеджменте.

Повторяете снова и снова, что не успеваете

Для начала прекратите постоянно повторять, что не успеваете. Может быть, иногда вы это говорите автоматически, тем самым создаете впечатление неизбежности. Вызываете при этом в себе чувство, что действительно ни на что у вас нет времени. А вы, наоборот, повторяйте, что время — ваш друг. Не смотрите на часы каждую секунду. Под влиянием этого чувства вы теряете способность к спонтанности и творчеству.

День имеет 24 часа. Хроническое чувство, что у вас мало времени, возникает, когда вы поверили, что все должны успеть, привести в порядок. Это чувство заставляет верить, что вы обязаны быть идеальным и в личной жизни, и в работе. Существенно также влияние средств массовой информации и рекламы, которые убеждают, что вам что-то необходимо.

Освободитесь от этого, если хотите быть более успешным и здоровым. Реклама не должна быть руководством к счастливой жизни.

Считаете, что тайм-менеджмент пригодится только на работе

Помните, что вас истощает. Пожирателями времени и жизненной энергии часто бывают правила. У каждого они есть. Мы видим, как много людей из-за правил буквально в ловушке. Если это так, необходимо подумать и решить, что действительно логично и желательно.

Вы теряетесь в задачах

Прокручиваете мысленно снова и снова, что вы должны сделать, и не знаете, с чего начать. Носить задачи в голове утомительно, и часто что-то все равно забываете. Большим подспорьем являются списки. Как только перед собой увидите четко перечисленные задачи, будет проще приступить к их реализации.

При самом планировании вы определяете приоритеты для каждого дня следующей недели и думаете, сколько времени займет выполнение каждой задачи. Не стремитесь «объять необъятное». После того, как в один день запланируете слишком много, вы никакой задаче не сможете уделить достаточно времени и сил.

Сначала сделайте повседневные дела, которые не занимают много времени. Затем займитесь тем, что займет длительное время. Вам не придется отвлекаться на другие задачи.

Всегда есть что-то, что можете делегировать, с чем вам, возможно, поможет партнер или дети. Вы не обязаны со всем справляться самостоятельно.

Вы пытаетесь делать несколько дел одновременно

В настоящее время часто встречается слово «многозадачность». Однако все чаще слышны экспертные заключения, что наиболее эффективной является работа, когда вы полностью концентрируетесь только на одной вещи.

Таким образом, когда что-то делаете, не отвлекайтесь на другой вид деятельности. Не отвлекайтесь на другие задания, сообщения, социальные сети. Дети будут счастливы, когда в играх вы полностью сконцентрируетесь на них, а не будете одновременно писать SMS-сообщения или постоянно звонить.

И в конечном результате успеете больше!4 ошибки, из-за которых ничего не успеваете

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Дети, семья, работа… Как организовать время так, чтобы все дела вовремя были сделаны? Научитесь воспринимать свои биоритмы. Планируйте свое время, учитывая их....

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