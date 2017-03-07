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Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

08.03.2017 13:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Цветы наполняют дом особой атмосферой праздника и легкости. Хорошим дополнением к живым цветам будут цветы бумажные. Созданные вашими руками из красивой яркой бумаги. Бумажные композиции будут долго радовать глаз и хорошо смотреться в интерьере. Предлагаем вам выполнить красивые простые мастер-классы «Цветущая вишня», «Живописные маки» и «Милашки пятилистники» из книги «От листка к лепестку».

  1. Цветущая вишня

Белоснежные и розовые цветы этого букета настраивают на романтический лад, а яркие лепестки привлекают внимание и наполняют вдохновением.

МАТЕРИАЛЫ

  • двухсторонняя креповая бумага белого цвета;
  • креповая бумага коричневого цвета;
  • бумага с цветочным рисунком;
  • флористическая лента коричневого цвета;
  • проволока No 22 в тканевой обмотке;
  • шарики из ваты 5 мм в диаметре;
  • разные тычинки.

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • фигурные ножницы «рваный край».

ШАБЛОНЫ

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

ТЫЧИНКИ

Для всех трех мастер-классов вам понадобятся имитированные тычинки, которые придают цветам более естественный и «живой» вид.

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

ЗАГОТОВКИ

Высота отрезка вдоль волокон, размеры (В × Ш).

  • Квадрат со стороной 5 см из коричневой бумаги.
  • 20 тычинок, разрезанных пополам.
  • Лепесток No 1 (5 шт.) из белой двухсторонней бумаги.
  • Листья No 2 и 3 (по 1 шт.) из бумаги с цветочным рисунком. Добавьте к шаблону 5-10 мм запаса, т.к. в конце вы будете обрабатывать края фигурными ножницами
  • 2 отрезка проволоки: 40,5 и 23 см.

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

 СБОРКА

  1. Соберите сердцевину из белого квадрата, ватного шарика и отрезка проволоки 40,5 см.
  2. Вокруг сердцевины добавьте тычинки. Закрепите все лентой.
  3. Придайте выпуклую форму и сделайте жатую плиссировку на всех лепестках. Распределите лепестки вокруг сердцевины и закрепите лентой. Примотайте лентой к стеблю.
  4. Положите короткий отрезок проволоки (23 см) между сторонами двухсторонних листов No 2 и 3. Приклейте их. После высыхания обрежьте по шаблону фигурными ножницами. Обмотайте проволоку лентой и закрепите листья на стебле.

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

 СОВЕТЫ

Используйте несколько видов бумаги с цветочным принтом и винтажные тычинки разных цветов. Можно установить цветы в деревянные блоки, просверлив отверстия глубиной 3 сантиметра.

  1. Живописные маки

Эти цветы можно делать вместе с детьми. Предложите им порисовать на двухсторонней креповой бумаге, а затем превратите их «картины» в цветы. Или попробуйте себя в качестве художника!

МАТЕРИАЛЫ

  • двухсторонняя креповая бумага: белая, желтая, лиловая, фуксия, красная;
  • флористическая креповая бумага черная, фиолетовая, розовая и голубая;
  • дизайнерская бумага черная;
  • 45,5 см проволоки No 20 в тканевой обмотке;
  • 30,5 см синельной проволоки;
  • белая флористическая лента;
  • акварель;
  • клей ПВА;
  • набор блесток.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • ножницы для бахромы;
  • фигурный дырокол «звездочка»;
  • фигурные ножницы «рваный край»;
  • кисточки для акварели.

ШАБЛОНЫ

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

ОКРАШИВАНИЕ

Отрежьте три сложения от белой двухсторонней бумаги и нанесите абстрактный рисунок акварелью. Приклейте набивной шарик на кончик проволоки длиной 23 см и раскрасьте его. Дайте высохнуть.

ЗАГОТОВКИ

Высота отрезка вдоль волокон, размеры (В × Ш).

  • Полоска 4 × 23 см из желтой двухсторонней бумаги. Ножницами для бахромы режьте вдоль волокон на 3/4 высоты.
  • Лепесток No 1: из раскрашенной двухсторонней бумаги (4 шт.).
  • Лист No 2 из черной бумаги (1 шт.), кончик пробейте дыроколом.
  • 10 см синельной проволоки.

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

 СБОРКА

  1. Присборьте и оберните желтую полоску вокруг раскрашенной сердцевины и закрепите лентой.
  2. Кисточкой нанесите клей на кончики бахромы, посыпьте блестками и дайте высохнуть.
  3. Придайте форму лепесткам No 1, сделайте рифление и сплиссируйте, затем прикрепите к стеблю напротив друг друга. Повторите с оставшимися двумя лепестками. Обмотайте стебель.
  4. Подверните острые края проволоки. Проденьте сквозь отверстие на листе No 2, сложите ее пополам и перекрутите. Прикрутите к стеблю в желаемом месте.

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

  1. Милашки пятилистники

Этот незатейливый цветок таит в себе большой потенциал. Можно использовать его как филлер для сложных букетов. Чем проще форма, тем больше возможностей для импровизации. Выбирайте любую бумагу. Этих цветов можно сделать 100 штук и ваш дом уже никогда не будет прежним!

МАТЕРИАЛЫ

  • любая креповая бумага;
  • акриловые краски разных цветов;
  • клей с блестками;
  • 45,5 см проволоки No 20 в бумажной обмотке;
  • флористическая и текстильная лента, разноцветный скотч;
  • любые тычинки.

ШАБЛОН

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

ЗАГОТОВКИ

Высота отрезка вдоль волокон, размеры (В × Ш).

  • Квадрат со стороной 6,5 см из белой бумаги.
  • Лепесток (шаблон): полоску 6,5 × 20,5 см из красной двухсторонней бумаги сложите гармошкой по ширине шаблона, вырежьте множественный лепесток.

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

СБОРКА

  1. Соберите сердцевину из ватного шарика и белого квадрата.
  2. Сложите тычинки пополам и подготовьте 5 пучков по 3 шт., закрепите вокруг сердцевины.
  3. Также присборьте и оберните вокруг нее лепесток No 16, придайте лепесткам выпуклую форму.
  4. Рифлением расщепите край каждого лепестка в центре.

Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

СОВЕТЫ

По своему усмотрению вы можете увеличить размер шаблона или количество лепестков. Изюминки добавят простые приемы: нанесите тонкий слой клея

с блестками на лепестки и сердцевину или нарисуйте полоски клеем; проштампуйте сердцевину и лепестки; варьируйте цветовые комбинации тычинок или добавьте к сердцевине бахрому; соберите сердцевину из бумаги «металлик» или из плиссированной бумаги; раскрасьте лепестки акварельными карандашами или кисточкой. Используйте разные ленты для обмотки стеблей.

Научитесь делать еще 72 красивых мастер-класса из книги «От листка к лепестку» от издательства МИФ.Весенние цветы из бумаги: как украсить дом своими руками

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Цветы наполняют дом особой атмосферой праздника и легкости. Хорошим дополнением к живым цветам будут цветы бумажные. Созданные вашими руками из красивой яркой...

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