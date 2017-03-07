Цветы наполняют дом особой атмосферой праздника и легкости. Хорошим дополнением к живым цветам будут цветы бумажные. Созданные вашими руками из красивой яркой бумаги. Бумажные композиции будут долго радовать глаз и хорошо смотреться в интерьере. Предлагаем вам выполнить красивые простые мастер-классы «Цветущая вишня», «Живописные маки» и «Милашки пятилистники» из книги «От листка к лепестку».
Цветущая вишня
Белоснежные и розовые цветы этого букета настраивают на романтический лад, а яркие лепестки привлекают внимание и наполняют вдохновением.
МАТЕРИАЛЫ
двухсторонняя креповая бумага белого цвета;
креповая бумага коричневого цвета;
бумага с цветочным рисунком;
флористическая лента коричневого цвета;
проволока No 22 в тканевой обмотке;
шарики из ваты 5 мм в диаметре;
разные тычинки.
ИНСТРУМЕНТЫ:
фигурные ножницы «рваный край».
ШАБЛОНЫ
ТЫЧИНКИ
Для всех трех мастер-классов вам понадобятся имитированные тычинки, которые придают цветам более естественный и «живой» вид.
ЗАГОТОВКИ
Высота отрезка вдоль волокон, размеры (В × Ш).
Квадрат со стороной 5 см из коричневой бумаги.
20 тычинок, разрезанных пополам.
Лепесток No 1 (5 шт.) из белой двухсторонней бумаги.
Листья No 2 и 3 (по 1 шт.) из бумаги с цветочным рисунком. Добавьте к шаблону 5-10 мм запаса, т.к. в конце вы будете обрабатывать края фигурными ножницами
2 отрезка проволоки: 40,5 и 23 см.
СБОРКА
Соберите сердцевину из белого квадрата, ватного шарика и отрезка проволоки 40,5 см.
Вокруг сердцевины добавьте тычинки. Закрепите все лентой.
Придайте выпуклую форму и сделайте жатую плиссировку на всех лепестках. Распределите лепестки вокруг сердцевины и закрепите лентой. Примотайте лентой к стеблю.
Положите короткий отрезок проволоки (23 см) между сторонами двухсторонних листов No 2 и 3. Приклейте их. После высыхания обрежьте по шаблону фигурными ножницами. Обмотайте проволоку лентой и закрепите листья на стебле.
СОВЕТЫ
Используйте несколько видов бумаги с цветочным принтом и винтажные тычинки разных цветов. Можно установить цветы в деревянные блоки, просверлив отверстия глубиной 3 сантиметра.
Живописные маки
Эти цветы можно делать вместе с детьми. Предложите им порисовать на двухсторонней креповой бумаге, а затем превратите их «картины» в цветы. Или попробуйте себя в качестве художника!
МАТЕРИАЛЫ
двухсторонняя креповая бумага: белая, желтая, лиловая, фуксия, красная;
флористическая креповая бумага черная, фиолетовая, розовая и голубая;
дизайнерская бумага черная;
45,5 см проволоки No 20 в тканевой обмотке;
30,5 см синельной проволоки;
белая флористическая лента;
акварель;
клей ПВА;
набор блесток.
ИНСТРУМЕНТЫ
ножницы для бахромы;
фигурный дырокол «звездочка»;
фигурные ножницы «рваный край»;
кисточки для акварели.
ШАБЛОНЫ
ОКРАШИВАНИЕ
Отрежьте три сложения от белой двухсторонней бумаги и нанесите абстрактный рисунок акварелью. Приклейте набивной шарик на кончик проволоки длиной 23 см и раскрасьте его. Дайте высохнуть.
ЗАГОТОВКИ
Высота отрезка вдоль волокон, размеры (В × Ш).
Полоска 4 × 23 см из желтой двухсторонней бумаги. Ножницами для бахромы режьте вдоль волокон на 3/4 высоты.
Лепесток No 1: из раскрашенной двухсторонней бумаги (4 шт.).
Лист No 2 из черной бумаги (1 шт.), кончик пробейте дыроколом.
10 см синельной проволоки.
СБОРКА
Присборьте и оберните желтую полоску вокруг раскрашенной сердцевины и закрепите лентой.
Кисточкой нанесите клей на кончики бахромы, посыпьте блестками и дайте высохнуть.
Придайте форму лепесткам No 1, сделайте рифление и сплиссируйте, затем прикрепите к стеблю напротив друг друга. Повторите с оставшимися двумя лепестками. Обмотайте стебель.
Подверните острые края проволоки. Проденьте сквозь отверстие на листе No 2, сложите ее пополам и перекрутите. Прикрутите к стеблю в желаемом месте.
Милашки пятилистники
Этот незатейливый цветок таит в себе большой потенциал. Можно использовать его как филлер для сложных букетов. Чем проще форма, тем больше возможностей для импровизации. Выбирайте любую бумагу. Этих цветов можно сделать 100 штук и ваш дом уже никогда не будет прежним!
МАТЕРИАЛЫ
любая креповая бумага;
акриловые краски разных цветов;
клей с блестками;
45,5 см проволоки No 20 в бумажной обмотке;
флористическая и текстильная лента, разноцветный скотч;
любые тычинки.
ШАБЛОН
ЗАГОТОВКИ
Высота отрезка вдоль волокон, размеры (В × Ш).
Квадрат со стороной 6,5 см из белой бумаги.
Лепесток (шаблон): полоску 6,5 × 20,5 см из красной двухсторонней бумаги сложите гармошкой по ширине шаблона, вырежьте множественный лепесток.
СБОРКА
Соберите сердцевину из ватного шарика и белого квадрата.
Сложите тычинки пополам и подготовьте 5 пучков по 3 шт., закрепите вокруг сердцевины.
Также присборьте и оберните вокруг нее лепесток No 16, придайте лепесткам выпуклую форму.
Рифлением расщепите край каждого лепестка в центре.
СОВЕТЫ
По своему усмотрению вы можете увеличить размер шаблона или количество лепестков. Изюминки добавят простые приемы: нанесите тонкий слой клея
с блестками на лепестки и сердцевину или нарисуйте полоски клеем; проштампуйте сердцевину и лепестки; варьируйте цветовые комбинации тычинок или добавьте к сердцевине бахрому; соберите сердцевину из бумаги «металлик» или из плиссированной бумаги; раскрасьте лепестки акварельными карандашами или кисточкой. Используйте разные ленты для обмотки стеблей.
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