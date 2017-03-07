Когда мы начинаем чувствовать жизненный застой, нам стоит помнить, что новые возможности будут скрываться от нас до тех пор, пока мы не наберемся смелости открыть для них двери в свою жизнь.





Новые возможности двигают нас и вдохновляют, но иногда они забывают о нашем существовании, и мы начинаем ощущать подавленность, неудовлетворенность и неспособность добиться существенных результатов. В этом случае прибегните к помощи одной из проверенных временем стратегий.

Окружите себя успехом. Исследователи утверждают, что доход почти каждого человека равняется среднему доходу 5 ближайших человек из его окружения. Стоит согласиться с мыслью, что окружение имеет огромное значение для успеха. Всем успешным людям свойственны привычки и стратегии победителей. В их близких кругах общения много харизматичных, уверенных и успешных людей. Приближаясь к таким кругам, вы несколько начнете терять связь со старыми друзьями, зато обретете новых знакомых с необычным мировоззрением, свежим мышлением и другим отношением к окружающему миру. Такие люди способны дать вам свежие мысли, амбициозные цели и новые возможности. Ищите близких по духу людей и заводите с ними знакомства.

Отвергайте комфорт. Психологи утверждают, что человек подсознательно стремится к комфорту. Но чтобы обретать новые возможности нужно научиться его отвергать. Удобно оставаться в старом окружении, ведь вы всегда знаете чего ожидать, а это позволяет чувствовать себя в комфорте и безопасности. Но, не позволяя себе покинуть рамки уже познанного и пройденного, мы отгораживаемся и от новых возможностей. И тут мы сталкиваемся с выбором: жить спокойно в своем тесном и уютном, но наскучившем мирке или рушить навстречу неизведанным эмоциям и возможностям.

Ежедневно выстраивайте характер. Харизматичным лидером можно стать только в результате ежедневной практики. Наше повседневное поведение – это результат нашего характера. Потому работая над собой, мы приобретаем не только нужные черты характера, но и открываем перед собой новые перспективы.

Человеку свойственно сожалеть об уже упущенных возможностях. Но не воспользовавшись один раз своим шансом, не стоит унывать и посыпать голову пеплом всю оставшуюся жизнь. В привлечении новых возможностей удача играет не наибольшую роль. Куда важнее те действия, которые мы делаем для их привлечения.

Текст: Flytothesky.ru