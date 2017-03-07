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Как покорить Водолея?

08.03.2017 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вас очень интересует Водолей (как правило, неприступный), то есть один хороший способ заставить его всерьез увлечься вами — будьте для него загадкой. Этот любопытный знак не может устоять ни перед одной тайной (даже за 7-ю печатями). И еще не было такой загадки, которую водолей не мог разгадать.

Как покорить Водолея?

Даже в брак (возьмите на заметку) он вступит только после того, как там окажутся все его друзья и только потому, что ему станет интересно — что же это такое, чего он еще не знает? А легкий характер и спокойный нрав водолея позволяют ему быстро преодолевать все препятствия, которые он обнаруживает после «открытия» очередной тайны. Единственное, перед чем он бессилен – это загадка, которая не дается ему в руки. Именно поэтому его половинке стоит всегда немного «играть», чтобы союз был счастливым и наполненный страстью.

Водолею, как не удивительно, больше нужен спутник-друг, а не любовник. Очень часто он предпочтет интересный интеллектуальный разговор бурной ночи. Это нужно учитывать, если вы пытаетесь очаровать водолея. Путь к его сердцу лежит только через заботу, любовь и понимание. Но он не терпит скандалов и сцен ревности. К тому же, водолей совсем не ревнив, поэтому щекотать его нервы при помощи соперников (даже мнимых) — не стоит. Скорее всего, он молча освободит для них место и искренне пожелает вам счастья.

А еще водолей любит больше жизни поговорить по душам. И если вы не готовы к многочасовым и выворачивающим душу наизнанку беседам, то придется искать кого-то другого. Поэтому будьте благоразумны и поддержите беседу с ним. Это лишь сначала может показаться скучным времяпровождением. Водолей хорошо эрудирован и к тому же от рождения обладает скрытыми знаниями. Вам предстоит узнать много-много интересного.Как покорить Водолея?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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