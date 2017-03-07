Будьте к этому готовы!





1. Совсем необязательно чрезмерно тратиться

Свадьба — это прекрасное событие. Прекрасное и дорогое. Очень дорогое. Тебя повергает в отчаяние мысль о трате всех накопленных сбережений за один день? Что ж, ты вовсе не обязана закатывать роскошное торжество «как у всех» за миллион. Можно просто сказать «да» и затем устроить скромный банкет для небольшого числа избранных друзей и родственников.

2. Но скорее всего, ты потратишься.

Давай начистоту. Несмотря на все мысли об экономной свадьбе, все равно тебе захочется самое красивое белое платье (ведь когда еще ты сможешь побыть настоящей принцессой?), пригласить побольше людей, заказать самый лучший букет, торт, хороший ужин, и так далее. Мелочей набирается огромное количество.

3. Штамп в паспорте не меняет ничего. Появление детей меняет все.

Если ты думаешь, что после брака вы всегда чудесным образом будете счастливы, в прекрасном настроении и без малейших неурядиц, то ты сильно заблуждаешься. Если у вас в отношениях были проблемы и до свадьбы, то после медового месяца они никуда не исчезнут. Да и быт ни капли не поменяется, особенно если вы уже жили вместе, как многие современные пары. Однако дети перевернут весь ваш мир, привычное расписание и досуг с ног на голову.

4. Тебя возненавидят все друзья из социальных сетей.

Наверняка тебе знакомы особы, загружающие на свою страничку сотни фотографий свадьбы, медового месяца, а затем и младенцев? Что ж, скорее всего ты скоро станешь такой же. Может даже некоторые «приятели» от тебя отпишутся, но туда им и дорога. Единственное что, не публикуй фотки малышей без одежды, какими бы милыми они тебе не казались, но им место в семейном альбоме, а не в интернете. Когда дети подрастут, то скажут спасибо.

5. Ты никогда не поймешь, когда именно наступает подходящий момент, чтобы завести ребенка.

Если ты ждешь какого-то особого знака — забудь. Беременность можно откладывать бесконечно — вот только закончу проект, купим дом, доделаем ремонт, съездим в отпуск и так далее. Если ты хочешь ребенка — заводи и не жди знаков судьбы. Не хочешь — не заводи. Все просто.

6. Возможно, ты будешь считать брак ошибкой.

Во время сильных ссор ты наверняка задашься вопросом, не совершила ли ты огромную ошибку, выйдя замуж за этого человека. Вполне вероятно, что ты даже будешь представлять себе развод и свободную жизнь в одиночестве как выход.

Не пугайся — это абсолютно нормально и порой случается во всех парах, женатых или нет. Хотя, к сожалению, процент разводов действительно велик, но вовсе не обязательно, что он коснется и тебя из-за какой-то глупой ссоры.

7. Ты будешь вынуждена делать то, чего тебе совсем не хочется. Он тоже.

В браке ты должен делить с человеком не только кров и постель, но и последнюю упаковку любимого печенья. Если ты думала, что муж каждое утро будет приносить тебе кофе в постель и каждые 5 минут признаваться в любви, то пора бы снять уже розовые очки. Хотя даже если это так, но все равно найдутся вещи, которые тебе в нем не нравятся или вообще раздражают. Самое главное — научиться идти на компромиссы. Возможно, обоим придется немного скорректировать свое поведение и привычки в угоду брака.

8. Возможно, после появления ребенка ты будешь чувствовать себя в ловушке.

Когда вы просто еще женаты и без детей, то на крайний случай всегда есть развод. Но с детьми это уже не будет казаться таким простым «выходом». Возможно, тебя посетят мысли о том, что уж сейчас-то придется провести с человеком всю жизнь. Но если ты была счастлива с мужем до периода подгузников и ночных кормлений, но почему сейчас это должно измениться?

9. Но в конце концов, это того стоит.

Конечно, все мы в глубине души сильные и независимые женщины, но всегда иметь под боком партнера, который тебя любит, понимает и заботится о тебе — это огромное счастье, несмотря ни на что. Если вы рождены друг для друга, то цените это и наслаждайтесь каждым мгновением вместе.

Текст: Flytothesky.ru