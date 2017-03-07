Если призадуматься, можно заметить, что в нашей жизни есть много вещей, которые мы воспринимаем как само собой разумеющееся явление, не думая о том, откуда они пришли и как стали частью нашего повседневного быта. Каждый день мы сталкиваемся с вещами, которые таят в своей истории удивительные и увлекательные моменты.

1. Метрическая система





Во всем мире есть только три страны, которые не используют метрическую систему: Мьянма, Либерия и США. Либерия, однако, уже частично приняла ее, Мьянма в настоящее время также в процессе перехода, лишь США продолжает оставаться на своих позициях.

Для всех других стран метрическая система является необходимой частью повседневной жизни. Она была введена во Франции в 1795 году и вскоре завоевала популярность во всей Европе, распространившись в конечном итоге на страны Азии, Африки и остальную часть мира. Создавая понятие «метр», Французская академия наук направила в специальную экспедицию астрономов Пьера Мешена и Шарля Мессье, чтобы точно измерить одну миллионную долю от расстояния между экватором и Северным полюсом. Сделав нужные измерения и отослав их французским коллегам, Мешен попал в аварию и не смог прибыть назад. Пока он выздоравливал, разразилась война между Францией и Испанией, также сделавшая невозможным его возвращение. В это время ученый к своему ужасу обнаружил, что в расчеты закралась ошибка. Однако, вернувшись наконец во Францию, он понял, что менять что-то уже слишком поздно.

2. Специи, приправы и прочие ароматизаторы





Соль в прошлом имела крайне важное значение для сохранения сырого мяса и других продуктов питания на длительное время, поэтому цена ее была невозможно высока. Караваны, груженные солью, пересекали суровую пустыню Сахара, ориентируясь лишь по звездам и направлению ветра. Западная Африка, один из самых бедных регионов в современном мире, была немыслимо богата в 800-1500 годах н.э. благодаря обилию соляных месторождений.

Со временем соли стали отводить еще более важные позиции, поскольку стало известно о ее значимости для рациона человека. Необходимость в ней стала настолько актуальной, что само слово «соль»(salt) послужило основой современного английского слова «зарплата» (salary), поскольку словом «salarium» римские солдаты называли деньги, за которые они покупали порции соли.

Сахар же, скорее всего, зародился в Новой Гвинее 10000 лет назад, где люди любили жевать тростник. В районе 500 года н.э. индийцы начали производить из него порошок. Древние греки упоминали «вид меда, подобный соли», считая сахар лекарством. Когда крестоносцы вернулись в свои деревни и замки в Европе, они рассказывали о великолепной «сладкой соли».

Черный перец, который могли позволить себе лишь богачи, также использовался в процессе ритуала мумификации фараонов. Плиний сетовал, что Рим тратит слишком много на приобретение перца. Перец был таким ценным товаром, что получил название «черное золото», функционируя в качестве конвертируемой валюты.

3. Селфи





В 19 веке увлечение зеркалами привело к популярности автопортретов. Первый «селфи», как полагают, были сделан в 1839 году Робертом Корнилия, химиком-любителем и энтузиастом фотографии из Филадельфии. Используя дагерротип – новейшую на тот момент технологию – Корнелиус встал перед камерой, смотря прямо в объектив, и сделал снимок.

Десятилетия спустя вошли в моду коллективные «селфи», о чем свидетельствуют фото Джозефа Байрона и его приятелей, сделанные в 1909 году. Это увлечение в 1914 году не обошло интерес даже великой княгини Анастасии Романовой.

4. Столовые приборы





Первоначально вилки использовались только для приготовления пищи, а есть люди предпочитали руками. Однако к 1004 г н.э. на Ближнем Востоке и в Византийской империи представители знати уже начали использовать вилки для ужина.

После свадьбы византийской принцессы и сына венецианского дожа все подданные были в шоке от привычки невесты пользоваться приборами. Они считали подобную практику оскорблением бога, даровавшего человеку для данных целей пальцы. Однако столетия спустя практика использования приборов в Европе все же прижилась, но кое-где до последнего сохранялись ее противники. Даже в 1897 году британские моряки все еще предпочитали не есть вилками, считая, что это «не по-мужски».

В Китае палочки для еды использовались уже 5000 лет назад. Около 400 лет до н.э. китайцы начали резать пищу на меньшие куски, так что не было никакой необходимости использовать за столом большие ножи. Использование палочек стремительно распространилось по всей Восточной Азии.

5. Игральные карты





Колода из 52 карт, как полагают, имеет арабские корни. Древняя система игральных карт была очень похожа на современную: четыре масти и изображения королевской семьи. Однако карты не включали дам. Оригинальные масти репрезентировали чашки, мечи, монеты и биты для поло. Последние в итоге превратились в дубинки, так как у европейцев возникли сложности с пониманием термина. Позже масти эволюционировали в знакомые пики, трефы, черви и бубны. Практика использования мастей могла прийти и из Китая, где в свою форму игральных карт играли уже столетиями ранее.

6. Туалетная бумага





Использование туалетной бумаги восходит по меньшей мере к Китаю 6 века н.э. Когда мусульмане посетили Китай в 9 веке, они были ошеломлены созерцанием подобной практики, заметив с отвращением, что китайцы «беспечны в отношении чистоты, не моются водой, вытирая себя бумагой!».

В 1391 году китайский император приказал наладить серийное производство туалетной бумаги. Перед бюро имперских поставок была поставлена задача производить 720 тысяч листов каждый год, каждый лист должен был иметь размер 0,6 м на 0,9 м, и предназначался для личного пользования императора.

Около 300 лет спустя Джозеф Гэйти начал в США производство товара «Лечебная бумага». Листы были покрыты соком алоэ, призванным успокоить повреждения кожи. Каждая упаковка на 500 листов продавалась за 50 центов.

7. Предметы женской гигиены





В Древнем Египте менструация ассоциировалась с рекой Нил, символом обновления и плодородия. Древние египтяне, греки и римляне использовали самые разнообразные материалы, чтобы сделать тампоны, например, папирус, шерсть, шкуры и даже траву.

В 1896 году Джозеф Листер, человек, который вдохновил миллионы полоскать рот и мыть руки, вместе с братьями Джонсон создал прокладки, известные как «Салфетки Листера». К сожалению для компании Johnson & Johnson, этот продукт не получил должной популярности, поскольку в то время женщины просто не были готовы покупать такие вещи на публике.

В 1998 году Аруначалам Муруганантам, сочувствуя своей жене, вынужденной использовать неудобные либо крайне дорогие средства гигиены, решил придумать более доступный продукт, но у него была одна проблема: он понятия не имел, как устроен менструальный цикл. В стремлении понять механизм, он создал «матку» из камеры футбольного мяча, заполненной козьей кровью, и спрятал его под одеждой, чтобы проверить способность своего изобретения к впитываемости. Всякий раз, когда он шел отстирывать свою одежду, соседи думали, что он стал извращенцем, сошел с ума или даже был одержим демонами, однако созданные им гигиенические прокладки в конечном счете принесли ему награду за инновации от самого президента Индии.

8. Бюстгальтер





Современный бюстгальтер начал свою историю в 1910 году. Именно тогда 19-летняя Мэри Фелпс Джейкоб, планируя наряд для предстоящей вечеринки, выбрала платье, которое хорошо подчеркивала ее фигуру. Однако корсеты того времени девушка посчитала слишком ограничивающими свободу. Вместо этого она попросила горничную принести ей два носовых платка и ленту, создав предшественника современного бюстгальтера.

Дамы из высшего общества подивились способности юной Мэри свободно двигаться и танцевать, заинтересованно выспрашивая ее секрет. Четыре года спустя изобретательница получила патент на «бюстгальтер с открытой спиной». В последующие десятилетия конфигурация бюстгальтера прошла через ряд преобразований. К слову, недавние археологические находки показали, что женщины носили нечто вроде бюстгальтеров с 1400-х годов.

9. Развод





В Древнем Египте институт брака не имел никакого значения, семьей считались мужчина и женщина, просто живущие под одной крышей, поэтому случаи развода и повторного брака были довольно распространенным явлением. В Греции вопрос о расторжении брака выносился на суд для объективного рассмотрения. В Японии, если муж отказался предоставить развод, жена могла жить в храме в течение трех лет, после чего брак автоматически аннулировался. В культуре викингов женщины могли свободно уйти от мужей, если те были не в состоянии обеспечивать семьи.

В средневековой Англии развод был делом строго церковным. Изменения в официальному отношению к бракоразводному процессу стали возможны только благодаря усилиям Кэролайн Шеридан, жены члена парламента Джорджа Нортона. Шеридан страдала от жестокого обращения со стороны своего мужа, находя утешение только в детях и писательстве. Однажды в 1836 году Нортон заставил жену повести себя «дружелюбнее» с лордом Мельбурном с целью впоследствии подать на нее в суд и обвинить Шеридан в супружеской измене, однако проиграл дело. Тем не менее, он продолжил третировать жену и детей, что заставило Шеридан выступать за права замужних женщин в Великобритании. Она лоббировала законопроекты, публиковала памфлеты и даже писала самой королеве Виктории. Проникновенные слова Шеридан оказали значительное влияние на принятие Билля о правах детей 1839 года и Закона о браке и разводе 1857 года.

Текст: Flytothesky.ru