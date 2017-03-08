МИНСК, 9 мар — Sputnik. Европейцы уверены, что миру недостаточно информации о Беларуси. Так, Денис из Германии подтвердил распространенное мнение о том, что большинство жителей зарубежья до сих пор почти ничего не знают о Беларуси, а многие не знают и где располагается страна.

"Почти все мои знакомые в Германии даже боятся ехать в Беларусь, боятся, что их арестуют — это грустно, но это результат негативного имиджа страны", — признал Денис.

Немка Кристина призывает запустить скоростные поезда, которые бы связали главные города Беларуси. Кстати, такие поезда уже курсируют из Минска в Гомель, другой рейс связал Минск и Брест. Осталось прорекламировать их среди иностранцев.

"Стоило бы перевести страницы главных ресурсов и приложения на английский", — порекомендовала Кристина.

Она считает, что в Беларуси также не хватает возможностей звонить за рубеж по приемлемым ценам, а самой немке не хватило кафе с открытыми террасами и красивыми видами на город.

Лаура из Швеции уверена, что в Беларуси богатая история, и было бы здорово, если бы туристы получили доступ к этому богатству.

"Продолжайте создавать интересные современные музеи, можете вдохновиться музеями Англии. И убедитесь, что по крайней мере информация о важных местах продублирована на английском, французском и, возможно, на немецком", — посоветовала Лаура.

Она рассказала, что во время ее поездки в Беларусь к ней в гости приехал отец, и самым ярким впечатление оказался поход в белорусский Театр оперы и балета.

"Это был великолепный опыт. Лондон известен своими мюзиклами, почему бы не сделать Минск знаменитым благодаря его балету?" — посоветовала собеседница.