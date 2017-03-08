﻿ Сто идей: Лондон известен мюзиклами, а Минск – балетом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сто идей: Лондон известен мюзиклами, а Минск – балетом

09.03.2017 10:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Европейцы уверены, что миру недостаточно информации о Беларуси. Так, Денис из Германии подтвердил распространенное мнение о том, что большинство жителей зарубежья до сих пор почти ничего не знают о Беларуси, а многие не знают и где располагается страна.

Сто идей: Лондон известен мюзиклами, а Минск – балетом
© Pixabay.com
Сто идей: организуйте у тебя Sziget и покажите ночную жизнь

"Почти все мои знакомые в Германии даже боятся ехать в Беларусь, боятся, что их арестуют — это грустно, но это результат негативного имиджа страны", — признал Денис.

Немка Кристина призывает запустить скоростные поезда, которые бы связали главные города Беларуси. Кстати, такие поезда уже курсируют из Минска в Гомель, другой рейс связал Минск и Брест. Осталось прорекламировать их среди иностранцев.

"Стоило бы перевести страницы главных ресурсов и приложения на английский", — порекомендовала Кристина.

Сто идей: Лондон известен мюзиклами, а Минск – балетом
© Pixabay.com
Сто идей: готовность к старт-апам и меню на английском

Она считает, что в Беларуси также не хватает возможностей звонить за рубеж по приемлемым ценам, а самой немке не хватило кафе с открытыми террасами и красивыми видами на город.

Лаура из Швеции уверена, что в Беларуси богатая история, и было бы здорово, если бы туристы получили доступ к этому богатству.

"Продолжайте создавать интересные современные музеи, можете вдохновиться музеями Англии. И убедитесь, что по крайней мере информация о важных местах продублирована на английском, французском и, возможно, на немецком", — посоветовала Лаура.

Она рассказала, что во время ее поездки в Беларусь к ней в гости приехал отец, и самым ярким впечатление оказался поход в белорусский Театр оперы и балета.

"Это был великолепный опыт. Лондон известен своими мюзиклами, почему бы не сделать Минск знаменитым благодаря его балету?" — посоветовала собеседница.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американец Джейсон, который уже девять месяцев живет в Беларуси, опросил друзей из разных стран мира, пытаясь выяснить, что может заставить их заглянуть в нашу...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как покорить Водолея?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика