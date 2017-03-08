Уже давно доказано, что просто не есть, или есть меньше не помогает в похудении. Лучше всего работает так называемое правило дробного питания — питаться 5 раз в день, но небольшими порциями. Если тебе все равно тяжело без перекусов и постоянного заглядывания в холодильник в поисках чего-то вкусненького, то запомни следующие 5 закусок, которые помогут тебе притупить чувство голода между приемами пищи и сохранить фигуру. Твои бока скажут тебе спасибо!

1. Фисташки.





Орехи и сухофрукты — замечательный источник витаминов и микроэлементов, но к сожалению, они весьма калорийные. Лучше всего отдать предпочтение фисташкам, чье содержание калорий не так уж и высоко по сравнению с другими «собратьями», но которые быстро помогут насытиться.

2. Натуральный йогурт.





Ты всегда искала слово «обезжиренный» на упаковке любых молочных продуктов? Что ж, зря. Самый простой традиционный йогурт намного полезнее для твоей диеты. Небольшое содержание натуральных жиров способствует лучшему утолению голода, в результате чего у тебя отпадет необходимость постоянно бегать к холодильнику. Отличный вариант для перекуса — греческие йогурты без сахара.

3. Вода.





Ты же в курсе, что ежедневно надо пить от полутора до двух литров воды в сутки? Ни в коем случае не пренебрегай этим правилом. Это не только лучший способ вывести токсины из организма, но и полезный трюк против внезапного чувства голода, когда до ужина еще далеко. Выпей 2 стакана воды, они помогут продержаться до следующего приема пищи. Однако, не стоит злоупотреблять и заменять еду водой.

4. Яйца.





Английские аристократы правы. Сваренное вкрутую яйцо на завтрак — лучший способ начала дня. Высокое содержание белков даст тебе заряд энергии и продлит ощущение сытости на несколько часов.

5. Клубника и прочие красные ягоды.





Это не только прекрасный вариант полдника, но и настоящий кладезь клетчатки и витаминов. Вкупе с мизерным содержанием жиров, ягоды являются твоими лучшими друзьями в борьбе за стройную фигуру.

Текст: Flytothesky.ru