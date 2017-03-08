Опять вас угораздило связаться с «неправильным» человеком? Снова деструктивные или токсичные отношения? Вместо унылых рассуждений «Просто мне не везет», «Мне вечно встречаются не те люди», «Ну почему со мной?», рискните принять банальную истину, что постоянные «неправильные» отношения – это ваш абсолютно добровольный и осознанный выбор, а никак не случайное везение или же невезение. Люди, умеющие и знающие, как выстраивать отношения качественные, на удачу не полагаются никогда – они подходят к этому продуманно и рационально. Проверьте, кстати, себя на склонность к личным фиаско?





1. К вам постоянно притягиваются не те люди

Если человек (в качестве возможного партнера) оказывается непорядочным, нечестным, недостойным – это результат вашего же отношения к себе любимому (или уж скорее нелюбимому). Люди здравые не терпят «гнилые яблоки» ни минуты, не говоря уж о более длительном времени. Они моментально выходят из ситуации, заслышав первые «звоночки» дискомфорта, дабы после не лечить моральные травмы. Вы заслуживаете несправедливого и дурного обращения? Что вы получаете от этих «гнилых яблок»? Что они вам дают? И что они в вашей жизни улучшают?

2. Вы свято верите, что счастливые отношения – это чистое везение

Вы не можете автоматически контролировать свои чувства, но вот осознавать их последствия все же стоит. Конечно, вы вероятно хотите быть любимыми, вы ждете внимания и, вероятно, вы даже жаждете какого-то драматизма. Здоровая любовь, откровенно говоря, выглядит иначе. Да, это вопрос шанса, но также это вопрос и выбора. Разумные люди не разрешают токсичным личностям заходить в их жизнь, а если такое ошибочно происходит, то они, не колеблясь, оперативно прощаются с таким человеком.

3. Вы всегда считаете себя невинной жертвой

Человек разумный знает, что вопрос выбора базируется на его собственных ценностях, приоритетах, убеждениях и его самооценке. А человек, рефлексирующий над мыслями: «Я встретил очередного лузера. Почему я? Почему ко мне подобное отношение?», играет давно привычную ему роль несчастной жертвы и ни разу не делает вывод, что эту жалкую роль он подобрал себе сам. Да, дурное обращение – это отвратительно; да, токсичные партнеры – это ошибка, однако если вы с удивительным постоянством продолжаете иметь дело с «гнилыми яблоками», то это типичный мазохизм. Правильные отношения выстраиваются по простой формуле: два морально зрелых партнера делают совместный разумный выбор, а не надеются исключительно на везение.

4. В душевной боли вы обвиняете не себя

Несомненно, удача и судьба тоже приводят людей в нашу жизнь; тем не менее, когда в вашу дверь стучатся «гнилые яблоки», разве её нужно распахивать всем подряд? Здравомыслящие люди интуитивно знают, кому её нужно открывать, а кому нет. И если они на мгновение поддаются соблазну впустить не того человека, то распознают подобные игры весьма быстро и также быстро их завершают, повесив на двери знак «Не беспокоить». А вот люди-жертвы упрямо продолжают эту дверь гостеприимно распахивать, не умея (или не желая) устанавливать безопасные границы. Зато они преспокойно возлагают ответственность на луну, солнце и звёзды за свои неудачные отношения, нимало не задумываясь, что обвинять, собственно, следует, увы, только себя.

5. Вы обвиняете других, если все идет не по вашему хотению

Слабые люди всегда станут указывать пальцем на оппонента в случае неудачных и незрелых отношений. Люди разумные преспокойно признают все свои минусы и плюсы, отвечая за свои решения и действия. Качественные отношения складываются и прогрессируют тогда, когда обе стороны не ограничиваются только пониманием друг друга, но еще и взаимно дополняют и обогащают друг друга. Именно поэтому здоровые взаимоотношения – это продукт осознанного выбора, а не прихоти фортуны. Когда вы приобретете навыки здраво анализировать свои решения и осознавать их потенциал, перспективность и адекватность, именно тогда самым магическим образом вам вдруг начнет везти.

Текст: Flytothesky.ru