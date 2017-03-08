Любые родители по мере своих возможностей стараются тщательно следить за успеваемостью своего чада и регулярно проверять дневник. Двойки и тройки всегда вызывают отрицательные эмоции. Поэтому мамы и папы начинают усиленно воспитывать своего школьника, чего-то лишать, наказывать или просто ругать. Но не во всех случаях такое поведение родителей имеет оправдание. Нет, речь не пойдет об отпетых двоечниках, которые не хотят учиться. Почему иногда не нужно обращать внимание на плохие отметки?





1. Школьная программа включает в себя самые разные дисциплины. Детям приходится изучать точные и гуманитарные науки, какие-то уникальные для заведения предметы (к примеру, историю родного края или культурологию). А склад ума у ребятишек разный. Допустим, растет в семье будущий музыкант. Не лежит у него душа к химии или алгебре. Ребенок больше интересуется литературой и иностранными языками. Понятно, что по точным предметам его успеваемость будет ниже, могут попадаться и двойки. Зачем мучить школьника и устраивать ему нагоняй за каждую плохую отметку по не очень любимым предметам? И дело даже не в том, что эта химия или алгебра ребенку не пригодится в жизни. Просто нет у него способностей и желания к изучению точных наук.

2. Большой проблемой в современных школах стал и преподавательский состав. Совсем мало осталось учителей, преданных своему делу. Люди в школах работают ради мизерной зарплаты, а до знаний учеников им нет никакого дела. Некоторые педагоги даже не пытаются чему-то научить своих подопечных, а проводят уроки ради галочки. Разумеется, оценки таких некомпетентных учителей не всегда бывают объективными. В классе появляются любимчики и дети, к которым учитель придирается. Отсюда и двойки. О каком наказании школьника может идти речь? Тут нужно внимательно разбираться со взаимоотношениями ученика и педагога.

3. Наконец, школьник чуть позже может заинтересоваться наукой, по которой раньше приносил лишь двойки. Поэтому нет смысла принуждать пятиклассника к изучению ботаники. Очень может быть, что к девятому классу он решит стать медиком и все силы бросит на изучение биологии. А пока двойки не так страшны. Удачи!

Текст: Flytothesky.ru