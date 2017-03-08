Некоторые мифические явления на самом деле существовали или же имели свои эквиваленты в реальности. Мы расскажем о 8 из них.

1. Драконы





Существуют теории, полагающие, что рассказы о драконах связаны со встречами людей и динозавров или крокодилов, однако наверняка говорить о правильности данного предположения пока невозможно, ведь исторически пути человека и динозавра никогда не пересекались, а крокодилы слишком малы для роли дракона. Однако среди земных существ для таковой неплохо подходит ящер мегалания, древний родственник дракона Комодо, что однажды терроризировал аборигенов Австралии. Он вырастал в длину до восьми метров и весил ни много ни мало 1,9 тонны. Его ядовитая слюна содержала вещество, не позволявшее крови жертвы сворачиваться, поэтому те, кому не посчастливилось встретиться с этим чудищем, умирали, истекая кровью.

2. Хоббиты





Во время раскопок в известняковой пещере на индонезийском острове Флорес был обнаружен скелет ростом около метра и черепом, в три раза меньшим, чем у нормального человека. Исследователи нашли кости, принадлежавшие девяти подобным людям, возраст самых молодых из которых оценивается примерно в 12000 лет. Скептики заявляют, что «хоббиты» были просто людьми, пострадавшими от угнетающих рост костей заболеваний, но мнение многих ученых сходится на том, что этих существ следует считать отдельным видом как неандертальцев, имеющим общего предка с людьми. Кроме того, в Индонезии как раз находятся подходящие вулканы, в которые вполне можно было бы при необходимости бросить кольцо Всевластия…

3. Амазонки





Наверняка все слышали о воинственных женских племенах, наибольшую известность получивших благодаря мифам о Геракле. Греческий историк Геродот писал о судьбе амазонок, повествуя о том, как те были похищены и увезены в дальние страны, после чего победили и свергли своих мучителей, потерпели кораблекрушение, а затем сражались со скифами в евразийских степях. Оценившие впечатляющие данные амазонок, скифские мужчины мудро решили выиграть бой на поле любви. Результатом их стратегии стали браки между амазонками и скифами, призванные населить окрестные земли могучими воинами обоих полов.

Геродот, как известно, был склонен несколько украшать историю, так что не стоит полностью верить в его рассказ, не подкрепленный археологическими свидетельствами. Однако таковые все же имеют место: древние захоронения, найденные в евразийских степях, показывают, что значительная часть скифских женщин имела боевые повреждения костей и была похоронена с мечами, луками, кинжалами и прочими атрибутами воина.

4. Ужасный волк (Canis dirus)





Ужасный волк появлялся в качестве персонажа многих компьютерных игр и был недавно замечен в знаменитых «Играх престолов». В реальной жизни вид ужасных волков действительно существовал параллельно с ранним человеком и так называемой мегафауной в эпоху плейстоцена. Эти звери были крупнее среднего современного волка, сильнее его, а их зубы были намного более острыми.

Когда представители мегафауны начали вымирать, ужасные волки потеряли основной источник пищи. Они были слишком медленными для охоты на мелкую добычу, которая составляет рацион современных волков, и дефицит питания вынудил их искать съестное среди падали. В итоге этот вид вымер.

5. Сцилла и Харибда





В своем знаменитом путешествии Одиссей должен был направить корабль через узкий пролив, с обеих сторон которого обитало по монстру. Одним была Сцилла, многоголовый зверь, который сметал с палубы кораблей их экипаж. С другой стороны сидело морское чудовище Харибда, затягивавшее в водоворот проплывавшие судна. Одиссей решил плыть ближе к Сцилле, думая, что лучше потерять несколько матросов, нежели целый корабль.

Мессинский пролив расположен между Сицилией и материковой Италией. Именно здесь Гомер и «поселил» Сциллу и Харибду. Харибда на деле является настоящим водоворотом, только без управляющего им монстра. В настоящее время мощь этого явления природы намного слабее, чем описано в приключениях Одиссея. С другой стороны пролива находятся скалистые отмели, скорее всего, вдохновившие Гомера на создание Сциллы. Исходя из современной оценки этих природных «монстров», вероятно, Одиссею было бы лучше предпочесть двигаться ближе к Харибде.

6. Берсерки





Берсерки – не просто персонажи, созданные для компьютерных игр: первые упоминания о них можно найти в древней поэзии, где они описывались как грозные воины своей эпохи, обладающие почти сверхъестественной силой. Откуда же пошли легенды об их нечеловеческом могуществе? Конечно, их легендарное боевое безумие скорее является не более, чем преувеличением рассказчиков. И тем не менее истории об их небывалых похождениях имеют правдивое зерно. Берсерки употребляли перед боями различные опьяняющие средства, скорее всего – галлюциногены, что делало их бесстрашными, сильными, не чувствующими боли и опасности головорезами. Исследователи обнаружили, что препарат буфотенин способен воспроизводить неистовый гнев, которым также отличались эти легендарные безумцы.

7. Вавилонская башня





В отличие от висячих садов Семирамиды археологические раскопки на месте древнего города Вавилона обнаруживают реальные доказательства, что во времена царя Навуходоносора II была организована масштабная стройка башни, скорее всего, являющейся «той самой» Вавилонской.

Однако данных, свидетельствующих о том, что именно в этой башне произошло описанное в Библии смешение языков, нет. Известно, что это был зиккурат под названием Этеменанки, храм бога Мардука, впоследствии разрушенный Александром Македонским. Великий полководец пожелал перестроить храм по своему образу, но умер до завершения проекта. Многие люди впоследствии пытались восстановить зиккурат по своим схемам, но каждый раз постройки по тем или иным причинам срывались. Никто никогда так и не достроил башню. Похоже, это место все же являет собой символ неспособности человечества к продуктивному взаимодействию.

8. Город Кришны





Согласно легенде, один из ключевых богов индуизма Кришна правил городе Дварка, который впоследствии поглотило море. Для индусов нахождение Потерянного Города считается священной целью наподобие обретения Святого Грааля или Ковчега Завета.

И на радость религиозным индусам археологи обнаружили у берегов Индии затонувший город. Каменные рельефы, найденные в нем, демонстрируют, что это на самом деле Дварка, самый старый город в истории человечества. Кроме того, ученые уверены, что правил обнаруженным городом не кто иной, как сам божественный Кришна.

Текст: Flytothesky.ru