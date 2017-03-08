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7 убедительных причин употреблять шоколад

09.03.2017 16:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Шоколад является одной из самых любимых и популярных сладостей. Трудно вообразить себе человека, равнодушного к нему. А возможность выбирать среди молочного, горького, белого шоколада, к тому же с разными начинками или орехами – покорит даже человека не особенно любящего сладкое.

Мифы о вреде шоколада так и остались недоказанными выдумками. Зато факты его пользы для организма были подтверждены научными исследованиями. Любителям сладостей стоит узнать 7 убедительных причин употребления шоколада, чтобы не отказывать себе в лакомстве.

7 убедительных причин употреблять шоколад

Здоровое сердце. Недавними исследованиями было обнаружено, что шоколад положительно воздействует на сердечнососудистую систему. Немецкие и шведские ученые доказали, что ежедневное употребление всего нескольких долек шоколада втрое снижает риск паралича сердца, при этом вероятность возникновения сердечного приступа уменьшается почти на 40%. Это эффект от наличия в лакомстве флавоноидов и антиоксидантов. При этом нужно помнить, что большинство сортов содержит сахар и прочие добавки. Потому лучше употреблять горький шоколад, выбирая сорта, которые содержат больше 50% какао.

Снижение стресса. В трудные времена людям удается утешить себя сладким. Обычно спасительным средством выступает шоколад. В этом нет ничего странного, ведь он способствует выработке серотонина. Потому употребление половины плитки ежедневно в течение недели уничтожит любую тревогу.

Счастливые дети. Беременные женщины лучше переносят стресс в течение беременности, съедая несколько долек шоколада ежедневно. Кроме того, их дети отличаются жизнерадостностью и улыбчивостью.

Предотвращение диабета. В ходе исследования, проведенного итальянскими учеными, было обнаружено, что у людей, съедающих несколько долек шоколада ежедневно, снижалась инсулиновая сопротивляемость примерно вдвое.

Контроль веса тела. После употребления кусочка темного шоколада человек получает длительное чувство насыщения. В организме снижается тяга к другим сортам сладостей, а также к соленой и жирной еде.

Повышение активности мозга. Съедать во время обеденного перерыва шоколадку не только не стыдно, но даже и полезно. Кроме улучшения настроения, из-за наличия какао временно улучшается циркуляция крови в отделах мозга, что способствует активизации его работы.

Облегчение кашля. Английские исследователи утверждают, что употребление шоколада облегчает кашель не хуже чем кодеин. Причем не имеет в отличие от последнего побочных эффектов, таких как сонливость или рассеянность.

Не нужно забывать, что еда является одним из самых доступных и разнообразных удовольствий. Потому вместо соблюдения диет и изъятия сладостей со своего рациона, можно придерживаться сбалансированного питания, в котором шоколад будет его неотъемлемой частью.

 
 
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Шоколад является одной из самых любимых и популярных сладостей. Трудно вообразить себе человека, равнодушного к нему. А возможность выбирать среди молочного,...

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