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Что произойдет с вашим организмом, если съедать по 2 банана в день

09.03.2017 15:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Этот чудо-фрукт обладает потрясающими свойствами. Многие специалисты сходятся во мнении, что именно бананы помогают справляться с депрессией, недостатком энергии и стрессом. Но на этом список полезностей не заканчивается. О других удивительных преимуществах бананов вы узнаете из видео.

 
 
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Этот чудо-фрукт обладает потрясающими свойствами. Многие специалисты сходятся во мнении, что именно бананы помогают справляться с депрессией, недостатком энергии...

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