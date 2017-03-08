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Что произойдет с вашим организмом, если съедать по 2 банана в день
09.03.2017 15:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Этот чудо-фрукт обладает потрясающими свойствами. Многие специалисты сходятся во мнении, что именно бананы помогают справляться с депрессией, недостатком энергии и стрессом. Но на этом список полезностей не заканчивается. О других удивительных преимуществах бананов вы узнаете из видео.
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Этот чудо-фрукт обладает потрясающими свойствами. Многие специалисты сходятся во мнении, что именно бананы помогают справляться с депрессией, недостатком энергии...
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