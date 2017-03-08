Дисморфофобия – серьезное расстройство, при котором пациент зациклен на воображаемом уродстве своего тела. Жалобы направлены, как правило, на недостатки лица, волос и головы (некрасивая улыбка, неровные губы или деформированный череп), но могут выражаться и в недовольстве всем телом.





Едва заметный недостаток преувеличивается до таких размеров, что это мешает нормальным отношениям и снижает качество жизни. Человеку невозможно доказать, что его уродство не имеет ничего общего с реальностью, и еще труднее убедить его сходить к врачу. Люди не осознают, что это психологическая проблема, и склонны тратить деньги на косметологов, пластических хирургов, ортодонтов и дерматологов.

Дисморфофобия начинает проявляться обычно в подростковом возрасте и может передаваться по наследству, хотя чаще всего возникает из-за неправильного воспитания. Физиологическими причинами развития дисморфофобии могут быть нарушения в лимбической системе и тех областях мозга, которые отвечают за обработку визуальной информации. Фактором, способствующим возникновению расстройства, является также недостаток серотонина.

Убеждение в собственном уродстве приводит к тяжелейшим последствиям: социальной фобии, обсессивно-компульсивному расстройству, депрессии и попыткам самоубийства. 55% больных не могут завести друзей и не вступают в брак. 20% не имеют работы.

Как отличить настоящее расстройство от особенностей характера, чрезмерной мнительности или, к примеру, меланхолического темперамента?

1. Воображаемый дефект или вообще отсутствует, или настолько незначителен, что практически незаметен для окружающих. Тем не менее, человек постоянно смотрится в зеркало и не может спокойно пройти мимо любых отражающих поверхностей (витрин, окон). Иногда бывает наоборот: в доме убираются все зеркала, чтобы не видеть своего «уродства».

2. Больному кажется, что все вокруг обсуждают его воображаемый дефект. Некоторым нужны постоянные подтверждения своего несовершенства, а если этого не происходит, наступает разочарование.

3. Мысли о «недостатке» занимают большую часть времени. Остальные аспекты жизни (работа, семья) отходят на второй план.

4. Для сокрытия «уродства» постоянно используются разные элементы: парики, шляпы, макияж, специальная одежда.

Лечение дисморфофобии

Наибольший эффект дает когнитивная поведенческая терапия, которая помогает осознать негативные убеждения и научиться контролировать мысли. Люди начинают более позитивно относиться к своей внешности и видеть себя в реальном свете. В тяжелых случаях применяют антидепрессанты: флуоксетин, флувоксамин и циталопрам. Они хорошо зарекомендовали себя в лечении дисморфофобии, но, как и все подобные препараты, имеют побочные эффекты.

Текст: Flytothesky.ru