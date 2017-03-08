﻿ Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

09.03.2017 17:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Кайл Смит и его собака Бодза, оба военнослужащие ВВС США, вместе прошли через многие испытания и трудности, потому Кайл не оставил своего умирающего напарника и был с ним до его самого последнего вздоха. Пёс Бодза, 11-летняя немецкая овчарка, работал разыскником взрывчатки. Он спасал человеческие жизни, обнаруживая бомбы в таких странах, как Ирак, Кыргызстан и Кувейт. Бодза начал работать со Смитом в 2012 году, и они сразу же поладили. «Мне нравилось быть с ним в паре, потому что он многому меня научил: например, терпению дрессировщика и пониманию того, что работа – это только работа, – рассказывает Кайл. – Он повсюду следовал за мной и каждый вечер желал спокойной ночи».

Летом 2016 года Бодзе был поставлен диагноз «дегенеративная миелопатия»; это неизлечимая болезнь, поражающая спинной мозг. Кайл видел, какие Бодза испытывает боли, и решил прекратить его мучения.

«Он улыбался, когда засыпал, — говорит Кайл. – Я крепко его держал, видя, как он уходит». Девять сотрудников Кайла Смита пришли поддержать его, и Кайл не сдерживал слез. «Бодза был совершенно бескорыстным, бескорыстнее любого человека, которого я когда-либо знал… Я скучаю по нему каждый день».

Кайл Смит и его собака Бодза, оба военнослужащие ВВС США, вместе прошли через многое…

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

Кайл не оставил своего умирающего напарника и был с ним до его самого последнего вздоха

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

Пёс Бодза, 11-летняя немецкая овчарка, работал разыскником взрывчатки

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

«Мне нравилось работать с ним в паре, потому что он многому меня научил: например, терпению дрессировщика…»

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

«И пониманию того, что работа – это только работа… Он повсюду следовал за мной»

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

Летом 2016 года Бодзе был поставлен диагноз «дегенеративная миелопатия»; это неизлечимая болезнь

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

Кайл видел, какие Бодза испытывает боли, и решил прекратить его мучения

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

«Я крепко держал Бодзу, видя, как он уходит». Девять сотрудников Кайла Смита пришли поддержать его

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

«Он был таким бескорыстным, бескорыстнее любого человека, которого я когда-либо знал… Я скучаю по нему каждый день»

Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кайл Смит и его собака Бодза, оба военнослужащие ВВС США, вместе прошли через многие испытания и трудности, потому Кайл не оставил своего умирающего напарника и был...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
7 убедительных причин употреблять шоколад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика