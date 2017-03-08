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Солдат оставался со своей умирающей собакой до её последнего вздоха
09.03.2017 17:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Кайл Смит и его собака Бодза, оба военнослужащие ВВС США, вместе прошли через многие испытания и трудности, потому Кайл
Летом 2016 года Бодзе был поставлен диагноз «дегенеративная миелопатия»; это неизлечимая болезнь, поражающая спинной мозг. Кайл видел, какие Бодза испытывает боли, и решил прекратить его мучения.
«Он улыбался, когда засыпал, — говорит Кайл. – Я крепко его держал, видя, как он уходит». Девять сотрудников Кайла Смита пришли поддержать его, и Кайл не сдерживал слез. «Бодза был совершенно бескорыстным, бескорыстнее любого человека, которого я когда-либо знал… Я скучаю по нему каждый день».
Кайл Смит и его собака Бодза, оба военнослужащие ВВС США, вместе прошли через многое…
Кайл не оставил своего умирающего напарника и был с ним до его самого последнего вздоха
Пёс Бодза, 11-летняя немецкая овчарка, работал разыскником взрывчатки
«Мне нравилось работать с ним в паре, потому что он многому меня научил: например, терпению дрессировщика…»
«И пониманию того, что работа – это только работа… Он повсюду следовал за мной»
Летом 2016 года Бодзе был поставлен диагноз «дегенеративная миелопатия»; это неизлечимая болезнь
Кайл видел, какие Бодза испытывает боли, и решил прекратить его мучения
«Я крепко держал Бодзу, видя, как он уходит». Девять сотрудников Кайла Смита пришли поддержать его
«Он был таким бескорыстным, бескорыстнее любого человека, которого я когда-либо знал… Я скучаю по нему каждый день»
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Кайл Смит и его собака Бодза, оба военнослужащие ВВС США, вместе прошли через многие испытания и трудности, потому Кайл не оставил своего умирающего напарника и был...
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