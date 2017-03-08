Кайл Смит и его собака Бодза, оба военнослужащие ВВС США, вместе прошли через многие испытания и трудности, потому Кайл не оставил своего умирающего напарника и был с ним до его самого последнего вздоха. Пёс Бодза, 11-летняя немецкая овчарка, работал разыскником взрывчатки. Он спасал человеческие жизни, обнаруживая бомбы в таких странах, как Ирак, Кыргызстан и Кувейт. Бодза начал работать со Смитом в 2012 году, и они сразу же поладили. «Мне нравилось быть с ним в паре, потому что он многому меня научил: например, терпению дрессировщика и пониманию того, что работа – это только работа, – рассказывает Кайл. – Он повсюду следовал за мной и каждый вечер желал спокойной ночи».

Летом 2016 года Бодзе был поставлен диагноз «дегенеративная миелопатия»; это неизлечимая болезнь, поражающая спинной мозг. Кайл видел, какие Бодза испытывает боли, и решил прекратить его мучения.

«Он улыбался, когда засыпал, — говорит Кайл. – Я крепко его держал, видя, как он уходит». Девять сотрудников Кайла Смита пришли поддержать его, и Кайл не сдерживал слез. «Бодза был совершенно бескорыстным, бескорыстнее любого человека, которого я когда-либо знал… Я скучаю по нему каждый день».

Кайл Смит и его собака Бодза, оба военнослужащие ВВС США, вместе прошли через многое…





Кайл не оставил своего умирающего напарника и был с ним до его самого последнего вздоха





Пёс Бодза, 11-летняя немецкая овчарка, работал разыскником взрывчатки





«Мне нравилось работать с ним в паре, потому что он многому меня научил: например, терпению дрессировщика…»





«И пониманию того, что работа – это только работа… Он повсюду следовал за мной»





Летом 2016 года Бодзе был поставлен диагноз «дегенеративная миелопатия»; это неизлечимая болезнь





Кайл видел, какие Бодза испытывает боли, и решил прекратить его мучения





«Я крепко держал Бодзу, видя, как он уходит». Девять сотрудников Кайла Смита пришли поддержать его





«Он был таким бескорыстным, бескорыстнее любого человека, которого я когда-либо знал… Я скучаю по нему каждый день»



