При виде всех конфликтов, преступлений и недоразумений, происходящих в мире сегодня, так легко потерять веру в человечество. Плюс к этому современная наука часто подтверждает естественность некоторых темных сторон человека, создавая порой ощущение, что общество просто безнадежно. Но не все потеряно. Как показывают исследования, о которых мы поговорим в этой статье, у человечества есть надежда – ученые продолжают находить доказательства наличия хорошего и доброго в людях.



Фото: Александра Гриншпун

1. Ложь заставляет человека болеть





Можно предположить, что ложь является неотъемлемой частью повседневного поведения человека. Однако, судя по тому, как наши органы реагируют на вранье, люди не созданы для того, чтобы лгать.

По данным исследования, проведенного учеными в Университете Нотр-Дам, чаще всего люди, которые часто говорят неправду, переносят болезни тяжелее, чем те, кто не отличается подобными привычками. Исследователи пришли к такому выводу в результате наблюдения, проводившегося в течение 10 недель над двумя группами испытуемых. Людям из одной группы было дано указание принимать все возможные усилия, чтобы удержаться от вранья. В конце эксперимента в группе, которой не давались никакие инструкции, увеличилась частота недомоганий, таких как головные боли и приступы тревожности. Те же испытуемые, что на протяжении 10 недель старались не лгать, не только не проявили выраженных проблем со здоровьем, но и улучшили свое общее состояние, а также начали отмечать у себя большие успехи во взаимодействии с окружающими.

2. Бедствия порождают всплески альтруизма





Многие склонны считать, что во время масштабных катастроф люди впадают в панику и пытаются бездумно спасать лишь собственную шкуру. Тем не менее, ученые пришли к прямо противоположным выводам. Люди не только склонны сохранять удивительное спокойствие во время чрезвычайных ситуаций, но и не остаются в стороне от чужой беды, стремясь оказать помощь другим. Хотя преступления и мародерство действительно имеют место в тяжелые времена, их процент оказывается довольно незначительным в сравнении со случаями альтруизма и содействия.

Ситуации катастроф повышают самоотверженность людей и вызывают чувство солидарности, помогающее пережить многие испытания. На самом деле человеческий мозг, возможно, с самого начала запрограммирован на помощь окружающим. Исследование, проведенное учеными из Института Эволюционной Антропологии Макса Планка в Германии показали, что 18-месячные малыши самостоятельно проявляют признаки альтруизма, даже если их не обучали заранее приемам такого взаимодействия с другими людьми.

3. В детях заложены основы морали





Исследования специалистов Йельского университета показывают, что интеллект – не единственная черта, коей младенцы обладают с рождения. Согласно их теории, дети рождаются с основами понятий добра и зла. Чтобы доказать это, ученые демонстрировали малышам серию кукольных спектаклей, в которых одни куклы совершали хорошие, а другие – плохие поступки. Затем они предлагали детям выбрать для игры любого героя представления. Большинство младенцев (8 из 10) предпочли «хороших» кукол. В другой раз ученые расположили угощения за спиной у каждой куклы, разрешив малышам «отнять» лакомства у любой из них. Большинство испытуемых детей ясельного возраста предпочло забрать сладости у отрицательных героев спектакля.

4. Мы запрограммированы быть чуткими и дружелюбными





Наш мозг фактически «заточен» под проявление эмпатии, причем настолько, что мы способны реагировать на боль близкого человека как на свою собственную.

Исследователи из Университета Вирджинии помещали участников своих экспериментов в ситуации, в которых им угрожали удары электрического тока, отслеживая их реакции через МРТ. Как и следовало ожидать, участники испытывали повышение активности в областях мозга, которым свойственно реагировать на подобные угрозы. Менее ожидаемым результатом стало обнаружение того, что реакции в аналогичных мозговых зонах появлялись у остальных участников исследования, наблюдавших своих друзей в опасности. Кроме того, было обнаружено, что исследуемый претерпевает значительно меньший стресс, просто держа за руку друга во время испытания.

Ученые предполагают, что подобное явление возникло в ходе эволюции, чтобы упрочить межличностные связи и увеличить шансы на выживание, позволяя синхронизировать реакции мозга разных людей.

5. Суеверия помогают человечеству





Хотя это может показаться нелогичным, но вера в иррациональное принесла человечеству весомую пользу. Суеверия наших предков, такие, как, например, поверья о чудодейственных свойствах некоторых растений, возможно, были следствием наблюдения за их действительной эффективностью, просто не подлежащей в то время объяснению.

Однако даже сегодня суеверия играют важную роль для современного общества, позволяя людям сохранить некое подобие контроля над событиями повседневной жизни. Вера в приметы, как было доказано, часто ведет к положительным результатам в некоторых видах деятельности. Это было продемонстрировано на примере игроков в гольф, верящих в особую силу своих талисманов и благодаря этому добивавшихся успеха.

6. Отцы стремятся активно участвовать в воспитании детей





Длившееся 4 года исследование, организованное Центром по контролю и профилактике заболеваний ставит под сомнение популярный стереотип отца, равнодушного к заботе о детях. Среди примерно 4 тысяч опрошенных отцов, подавляющее большинство сообщило о регулярном выполнении своих родительских обязанностей, включавших смену подгузников, помощь в выполнении домашних заданий и просто теплое общение с ребенком. Около 90% этих мужчин заявило, что оценивают свое отцовство как успешное.

Хотя в изучении отцовской заботы использовались данные, которые можно назвать не слишком объективными, полученные результаты логично дополняют другие исследования в этой сфере, в очередной раз подчеркивая утверждение, что присутствие отца делает детей здоровее и дисциплинированней.

7. Хорошие поступки провоцируют новые хорошие поступки





По словам профессора Адама Гранта из Уортонской Школы Бизнеса сильнейшим мотивом продолжать работать является не личная заинтересованность в результате, а знание о том, что он принесет значительную пользу другим людям.

Чтобы доказать данное предположение, Грант исследовал поведение сотрудников государственного колл-центра. Когда им было дано задание обзванивать потенциальных спонсоров, способных сделать пожертвования в пользу студенческих организаций, эффективность работы всего центра значительно повысилась. В результате было подсчитано, что, преследуя столь благородную цель, агенты провели в два раза больше времени на телефоне и собрали в три раза больше денег, чем обычно.

Еще один эксперимент показал, что люди, работающие спасателями, прилагают к работе гораздо больше усилий и инициативности, если перед этим читают о случаях проявления помощи и спасении жизней.

8. Все люди настроены на мир во всем мире





Очень часто можно услышать предсказания, что человечество в ближайшем будущем не ожидает ничего, кроме анархии или Третьей мировой войны. Тем не менее, по словам профессора Гарвардского университета и психолога Стивена Пинкера, на самом деле мы живем в одну из самых спокойных эпох.

Хотя современная история приняла на себя неоспоримую тяжесть жестоких и крупномасштабных войн, количество людей, ставших жертвами в них, бледнеет по сравнению с жертвами конфликтов прошлых веков. Сегодняшние войны считаются скорее исключениями, чем нормой, в отличие от прошлого, когда сражения велись регулярно. Даже жестокости на уровне межличностных отношений сейчас значительно меньше по сравнению с прошлым. Профессор Гавард Хегре, сотрудник Университета Осло выдвигает гипотезу, согласно которой к 2050 году человечество достигнет пика своей миролюбивости.

9. Человеческое развитие сейчас движется быстрее, чем когда-либо





Вопреки распространенному мнению, что эволюция человека закончилась, ученые из Университета Висконсина обнаружили, что современные люди продолжают развиваться и делают это даже быстрее, чем их предки. В соответствии с их выводами, люди, живущие последние несколько тысячелетий, развиваются в 100 раз быстрее, чем те, что населяли планету миллионы лет назад. Например, весьма короткое время потребовалось некоторым африканцам, чтобы развить устойчивость к таким болезням, как малярия. Самым ярким признаком быстроты эволюции человека является развитие гена, который позволяет людям, особенно европейцам, избежать непереносимость лактозы.

10. Обладая сверхспособностями, люди употребляли бы их во благо





В ходе одного из исследований ученые Стенфордского Университета поручали участникам пройти миссию в виртуальной игре, в ходе которой требовалось найти человека и оказать ему помощь. Для этого одни из них становились пилотами вертолета, а другие наделялись способностью летать. Выполнение порученной задачи носило обязательный характер в игре. Однако основной интерес ученых вызывало последующее поведение участников.

После прохождения виртуальной миссии испытуемые были по одному приглашены на персональное интервью. В ходе разговора экспериментатор внимательно оценивал у своего собеседника его способности к сочувствию и стремление помочь окружающим, «нечаянно» роняя предметы. Те из испытуемых, кто получил для прохождения игры сверхспособность к полетам, стремились помочь экспериментатору намного проворнее, поднимая упавшие вещи чаще и на три секунды быстрее, чем те, кто пилотировал вертолет.

У людей еще есть шанс!





Текст: Flytothesky.ru