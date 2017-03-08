Неправильно составленные резюме часто являются одной из главных причин, мешающих соискателю обратить на себя внимание.





Структура и оформление

Резюме должно иметь четкую структуру: во-первых, такой текст будет легко восприниматься для чтения, во-вторых, непонятная структура насторожит человека, рассматривающего резюме. Лучше всего использовать в тексте всего один шрифт и один размер. Заголовки можно выделить полужирным шрифтом. Конечно, можно сделать внешний вид более оригинальным, но удобство для восприятия должно быть превыше всего. Термин «резюме» не стоит писать в начале документа, лучше употребить его в названии. Учитывая то, что рассматриваться в компании могут десятки кандидатов, стоит подумать об удобстве работодателя, назвав файл резюме в формате «Резюме_Фамилия И.О.». Так можно выгодно выделиться на фоне других соискателей. Обязательно нужно проверить документ на наличие пунктуационных, грамматических и других ошибок.

Что не указывать в резюме?

Часто соискателями указываются абсолютно незначительные для работодателя сведения. Так ему будут интересны возраст, семейное положение и наличие детей. Но указывать свои паспортные данные, адрес проживания, данные членов семьи не только излишне, но даже небезопасно. Тем не менее, многие указывают даже политические предпочтения и религиозные взгляды.

Писать ли в резюме информацию об увлечениях дело каждого, но столь незначительная информация вряд ли будет интересной для работодателя. А если он ей заинтересуется, то сможет спросить на собеседовании.

С чего начать?

Начинать резюме следует с указания желаемой должности. Ведь резюме отправляется человеком на конкретную вакансию. Даже если целью является само попадание в желаемую компанию, нужно указать хотя бы примерную должность. Далеко не каждый работодатель будет тратить время на размышления о том, какой же пост в компании предложить соискателю. Составленное резюме нельзя считать грамотным, если желаемая должность не указанна.

Разделы резюме

Личные данные. Тут должны быть указаны фамилия, имя, отчество. Желательно указать информацию о семейном положении и наличии детей. Можно указать номер телефона и электронную почту, но при желании для этих данных можно выделить место в конце документа, например, создав раздел «Контактная информация».

Образование. Здесь указываются учебные заведения, причем указываются в порядке от последнего к раннему. Не обязательно указывать учебу в школе, если имеется диплом о высшем образовании. Если проходились курсы, имеющие отношения к будущей работе, то стоит их также упомянуть. Нужно указать какая специальность была получена, какая специализация была присвоена (если была).

Опыт, навыки, достижения. Тут перечисляются места работы в хронологическом порядке. Указывается должность и промежуток времени, в который она занималась соискателем. Не стоит писать о местах, где срок работы был незначительным. Для каждого места работы можно вкратце (одним предложением) описать функциональные обязанности, а также приобретенные навыки.

Персональные качества. Не стоит писать стандартный набор о целеустремленном, активном, исполнительном и честном работнике. Лучше поразмыслить минуту и написать правдивую и точную характеристику своих сильных качеств. Может быть это прекрасная память, грамотная разговорная речь или умение работать с людьми.

Дополнительная информация. Здесь указывается желаемый уровень заработной платы, владение иностранным языком, отношение к командировкам, есть ли водительские права и личный автомобиль. Если будущая работа предполагает работу с компьютером, то стоит указать навыки работы с компьютерными программами.

Текст: Flytothesky.ru