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Инструктор по дайвингу спас акуле жизнь

09.03.2017 18:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Есть некоторые вещи, которые могут пугать людей до ужаса. Одни боятся погружаться под воду, другие не полезут в горы, а третьи ни за что не отважатся поплавать с акулой.

Однако есть люди, которые запросто могут, например, не то чтобы просто поплавать с акулой, а даже выручить её из беды. Инструктор по дайвингу Брет Джонсон недавно спас одну из них: у бедной акулы, плавающей возле рифов на Каймановых островах, из головы торчал нож. Джонсон даже не стал раздумывать о том, как этот нож туда попал. «У акулы явно была проблема, и я подплыл к ней поближе», – говорит Брет.

Инструктор по дайвингу спас акуле жизнь

Когда он был уже возле неё, произошло нечто невероятное. «В этот момент акула повернулась и нырнула под меня, словно прося о помощи», – продолжает Брет. И он помог. Джонсон вытащил нож с акулы, и она преспокойно уплыла как ни в чем не бывало, несмотря на то, что у неё в голове была колотая рана.

Очевидец происшедшего сделал это видео.

Брет Джонсон считает, что акула относилась к виду под названием «усатая акула-нянька», а это довольно миролюбивые и медленно плавающие представители акульего семейства. Кстати, этот вид очень важен и ценен для местной экосистемы. Фактически, они настолько ценны, что в 2015 году власти Каймановых островов объявили охоту на акул вне закона. Любому человеку, причинившему им вред, грозит до четырех лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч долларов.

К счастью, этой особенной акуле не грозит уничтожение, и она по-прежнему добросовестно выполняет свою работу для местной экосистемы. Курорт Cayman Brac Beach написал на своей странице в Facebook, что «акула, кажется, чувствует себя хорошо, и мы снова её видели, когда она плавала вокруг того же рифа».

Конечно, плавать вблизи акул все же не рекомендуется, но в этот раз такое взаимодействие человека и акулы прошло абсолютно безопасно для них обоих.Инструктор по дайвингу спас акуле жизнь

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Есть некоторые вещи, которые могут пугать людей до ужаса. Одни боятся погружаться под воду, другие не полезут в горы, а третьи ни за что не отважатся поплавать с...

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