Обида – это чувство, которое человек часто испытывает, контактируя с окружающим миром. Но для одних людей обида является мимолетным чувством, другие же неспособны легко от нее избавиться, что часто приводит к трудностям во взаимоотношениях с окружающими. Как же научиться отпускать обиды и освободить свою жизнь от сковывающего нас негатива?





Важно понимать, что чувство обиды всегда является индивидуальным. Поступки и слова, которые могут вас обидеть или даже шокировать, для другого человека вполне приемлемы. Поэтому важно понимать намерения человека, на поступки и слова которого вы обиделись. Действительно ли он хотел окутать вас негативом? Или вы выдумали проблему там, где ей не следует быть?

Часто обида возникает там, где ваши ожидания от человека не оправдались. Оказалось, что вы пытались навязать свое мнение тому, для кого оно было неприемлемым. Найдите истинную причину своей обиды. Если ваши ожидания были ошибочными, то на кого же вы обижаетесь? На себя? Не стоит ожидать от людей слишком многого. Вы можете полностью быть уверенным только в себе. И оправдывать все ваши ожидания только в ваших силах. Постарайтесь найти в объекте своего раздражения положительные стороны и фокусируйтесь на них.

Бывает, что ваши обиды на кого-то вполне обоснованы, и вы имеете полное право ожидать извинений. Но не стоит держать в себе негатив и воображать себя жертвой. Люди слишком разные. Вам не хватит ни времени, ни сил понять каждого. Если человек вызывает у вас только чувство обиды и озлобленности – отпустите его. Пусть в вашей памяти сохраниться только то хорошее, что он успел вам дать. Не держите в себе негатив, ведь он имеет свойство накапливаться. Если вы не отпустите одну обиду, то на нее наслоится следующая. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с теми, кто заставляет вас чувствовать обиду и угнетенность.

Текст: Flytothesky.ru