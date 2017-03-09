С того момента, как вы просыпаетесь утром, чтобы посмотреть свой телефон, до того момента, когда вы засыпаете, прижимая свой телефон, вас целый день окружают тысячи логотипов. Можно сказать, что единственным способом избежать этого перенасыщения корпоративными брендами – это жить на необитаемом острове. Вы, вероятно, смотрите на все лого практически без каких-либо мыслей, но большинство из них имеют более глубокие и даже скрытые смыслы.

1. Domino’s





Том Монаган, выросший в приюте, скопил 900 долларов, чтобы купить крошечное место для пиццерии под названием DomiNick’s в Мичигане в 1960 году. Пять лет спустя он купил еще два места. Предыдущий владелец отказал Монагану в праве использовать его имя для новых ресторанов, тогда один из водителей доставки предложил название Domino’s. Три точки на костяшке домино на логотипе символизируют три самые первые пиццерии. Говорят, что Монаган собирался добавлять по одной точке с каждой новой пиццерией, но если бы он реализовал свою задумку, то Domino’s стал бы самым аляповатым лого в истории брендинга, поскольку сейчас по всему миру насчитывается около 12 тысяч его пиццерий.

2. Subaru





Скопление звезд в логотипе Subaru – это Плеяды в созвездии Тельца. На японском языке созвездие произносится как Subaru, что означает «объединиться». Самая большая звезда в логотипе представляет Fuji Heavy Industries, а пять меньших звезд — это пять первоначальных компаний. Звезды в этом созвездии насыщенного синего цвета, отсюда и синий фон. Плеяды также известны под названием «Семь сестер», причем точно также называется группа женских колледжей в Америке – крутой поворот судьбы, учитывая любовь к этому бренду в Америке именно женщин нетрадиционной ориентации.

3. Lacoste





Прежде чем всем известный крокодил стал символом статуса, это было просто милое прозвище теннисиста. В 1920-х годах Рене Лакост, теннисная суперзвезда, стал надевать на игру хлопковую рубашку с короткими рукавами, которую носили в основном британские игроки в поло. Его прозвище в Америке было «аллигатор», но, поскольку в 1920-х годах никто толком не знал разницы между аллигаторами и крокодилами, то когда он вернулся в родную Францию, его стали называть «крокодилом». С тех пор Лакост выходил на корт и за его пределами в рубашках со своим личным логотипом. Когда теннисист ушел из спорта в 1931 году, он основал одноименную марку одежды, но только в 50-х годах, когда бренд появился в США, крокодил превратился в икону моды.

4. Amazon





Amazon – единственное место, где вы можете одновременно приобрести мешок собачьей еды, пару наушников и подушку с фото Николаса Кейджа. Amazon продает буквально все, и их логотип, появившийся в начале 21 века, тонко это отражает. Он может выглядеть как улыбка: «Я счастлива, что мне больше не нужно покидать свой дом, чтобы купить то, что мне необходимо!», однако изогнутая линия под логотипом Amazon – это на самом деле стрелка, которая начинается с «A» и указывает на «Z», что означает, что они продают все от A до Z.

5. Toyota





Что может означать логотип Toyota? Что это за миндаль в ореоле? Toyota является крупнейшим в мире автопроизводителем и его логотип – один из самых узнаваемых, но смысл этих овалов является загадкой для многих. Появился этот логотип в 1990 году, и по словам самой компании, три эллипса символизируют «объединение сердец наших клиентов и сердце продуктов Toyota», а фон отражает «технологический прогресс бренда и безграничные возможности».

6. Baskin-Robbins





Когда в 1953 году Baskin-Robbins нанял Ogilvy & Mather, рекламное агентство решило подчеркнуть, что у компании есть огромное количество разных вкусов мороженого. Иногда трудно поверить, что сегодня у них действительно более 31 вкуса, но спустя шесть десятилетий на рынке «31» все еще присутствует в лого. Если вы посмотрите на «B» и «R» на обновленном логотипе 2006 года, то изгиб «B» — это 3, а первая палочка в «R» — это 1.

7. Mercedes-Benz





Когда речь идет о символах роскоши, то одной из первых на ум приходит трехконечная звезда Mercedes-Benz. Оказывается, логотип Mercedes-Benz вообще изначально был не логотипом, а обычной звездой, нарисованной на открытке Готлибом Даймлером лоя своей жены в 1870-х годах – так он хотел выразить то, что свет будет «сиять над его заводом и приносить процветание». Сыновья Даймлера начали использовать логотип с тремя остроконечными звездочками для своего бренда DMG в начале 1900-х годов. Когда DMG объединился с Benz & Cie в 1926 году, они включили еще и знаменитую звезду с лавровым венком. От венка со временем отказались, а три луча звезды представляют господство бренда на земле, в море и в воздухе.

Текст: Flytothesky.ru