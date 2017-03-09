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Сто идей: отведи иностранца в оперу и помоги разобраться на остановке

10.03.2017 10:12 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Гражданин Великобритании Оуэн уверен, что в попытке привлечь к Беларуси внимание иностранцев стоит сделать упор на белорусскую оперу, театр и музыкальные коллективы. А особенно хорошо белорусам удается балет.

Сто идей: отведи иностранца в оперу и помоги разобраться на остановке
© Фото: Большой театр Беларуси / Михаил Нестеров
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Но мало думать о высоком — Оуэн считает, что сотрудникам общественного транспорта стоит быть повежливее с иностранцами, которые легко могут запутаться в нашей системе.

"Для начала, не нужно реагировать на иностранцев, как на инопланетян, если турист неверно произнес какое-то слово по-русски. Мой друг встретил в минском метро жителя Лондона, который пытался купить билет до определенной станции — именно такой принцип проездных билетов действует в Лондоне и многих других городах. Вместо этого кассир буквально закричала на бедного туриста — мол, она не знает, какой билет ему нужен. Вместо того чтобы просто продать ему жетон", — рассказал собеседник агентства.

Сто идей: отведи иностранца в оперу и помоги разобраться на остановке
© Фото: личный архив
Британец Оуэн считает, что сотрудникам общественного транспорта стоит быть повежливее с иностранцами

К счастью, рядом оказался англоговорящий друг Оуэна и помог туристу разобраться с особенностями белорусского транспорта, но впечатление от Беларуси уже было едва ли не испорчено. Оуэн рекомендует обучить сотрудников общественного транспорта, как выходить из сложных ситуаций в общении с англоговорящими иностранцами, подобных этой.

 
Теги: Минск
 
 
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