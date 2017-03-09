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Лукашенко назвал неработающих "будущими преступниками"
10.03.2017 11:26 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правоохранительных органов действенной и практической работы по профилактике преступлений.
© Фото: пресс-служба президента
В пятницу глава государства провел совещание по рассмотрению итогов деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем. Он отметил, что обращал внимание на вопросы профилактики преступлений при рассмотрении
"Именно этот
По мнению главы государства, у правоохранителей должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению преступлений в будущем.
"Это не только наши разговоры и увещевания", — подчеркнул Лукашенко.
Накануне президент провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором дал ряд поручений чиновникам, в том числе министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Лукашенко потребовал навести "идеальный порядок" на площадях, где с 17 февраля проходят несанкционированные акции. Так называемые "рассерженные белорусы" вышли протестовать против применения декрета о социальном иждивенчестве. В соответствии с документом граждане, которые не участвовали в финансировании госрасходов более 183 дней в году, признаются с 2015 года плательщиками социального сбора. По мнению президента, среди митингующих белорусов "есть люди, которые способны на провокации во время массовых акций". Он также отдельно подчеркнул, что не допустит повторения событий, произошедших три года назад в столице Украины. "Майдана в Беларуси не будет", — подытожил президент.
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Правоохранительные органы должны иметь действенные рычаги воздействия и заниматься реальной профилактикой преступности, а не только разговорами и увещеваниями,...
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