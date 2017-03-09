МИНСК, 10 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правоохранительных органов действенной и практической работы по профилактике преступлений.

В пятницу глава государства провел совещание по рассмотрению итогов деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем. Он отметил, что обращал внимание на вопросы профилактики преступлений при рассмотрении декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" буквально вчера, встречаясь с представителями власти.

"Именно этот декрет как раз направлен на профилактику . Это мощное профилактическое действие. Я обращал внимание нашего министра внутренних дел прежде всего на эту проблему. Почему? Потому что человек неработающий (вы лучше меня это знаете) — это будущий преступник", — сказал Лукашенко.

По мнению главы государства, у правоохранителей должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению преступлений в будущем.

"Это не только наши разговоры и увещевания", — подчеркнул Лукашенко.

Накануне президент провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором дал ряд поручений чиновникам, в том числе министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Лукашенко потребовал навести "идеальный порядок" на площадях, где с 17 февраля проходят несанкционированные акции. Так называемые "рассерженные белорусы" вышли протестовать против применения декрета о социальном иждивенчестве. В соответствии с документом граждане, которые не участвовали в финансировании госрасходов более 183 дней в году, признаются с 2015 года плательщиками социального сбора. По мнению президента, среди митингующих белорусов "есть люди, которые способны на провокации во время массовых акций". Он также отдельно подчеркнул, что не допустит повторения событий, произошедших три года назад в столице Украины. "Майдана в Беларуси не будет", — подытожил президент.