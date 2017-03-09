Сейчас вам может показаться, что вы читаете эту статью как любопытный аутсайдер. Возможно, вы думаете: «А вот я никогда на это не попадусь». Но вы ошибаетесь, любой человек может стать жертвой культа, причем независимо от уровня своего IQ.





1. У лидеров культа есть харизма

Харизматические люди умеют мастерски манипулировать, пользуясь своим обаянием и мастерской риторикой. Это ключ к пониманию того, как работает культ. Определение культа: «группа людей, объединенных общей идеологической системой, созданной харизматическим лидером». Часто, когда люди думают о культах, они думают об организации, но самым основным действующим лицом и двигателем является именно лидер.

2. Они используют ваши слабости

У всех людей есть уязвимые места и слабости. Выявление и использование этих аспектов вашего характера является частью схемы культового лидера. Кстати, счастливый, нормальный, умный человек тоже может быть вовлечен в такую схему. Все, что требуется, – это выяснить ваши желания и потребности, а культовый лидер уж найдет способ их использовать. Иными словами, все дело в «попадании в область интересов».

3. Они предлагают надежду и решения

Культы предлагают наилучшее решение любой проблемы. Они работают по формуле: «X причинил тебе боль, я устраню X, и тебе станет легче». Они дают убедительную и мощную идею комфорта. Такой подход называется «бомбардировка любовью», когда человека окружают лаской, вниманием и комплиментами. Это очень эффективный способ достучаться до тех, кто чувствует себя одиноким и изолированным. Все еще думаете, что это никогда не случится с вами?

4. Они изолируют вас

Руководители культа хотят полного психологического контроля над вами. Как только вы поддались, найдя в культе комфорт для себя, они начинают изолировать вас от прежней жизни. Теперь они ваши друзья и семья. В итоге вы получаете почти идеальную жизнь, наполненную уютом, единством и целью. Культ больше не просто оказывает эмоциональное воздействие на новобранца, но и манипулирует им социально, отключая его от остального мира.

5. Теперь вы полностью идентифицируете себя с группой

После того как культ успешно устранил вашу старую жизнь и заменил ее новой, он переходит к изменению вашей индивидуальности. Они ломают ваше представление о себе как личности и заменяют его групповым восприятием. У вас фактически больше нет имени, полученного при рождении. Теперь вы, например, ученик Народного Храма. Прекрасным примером этого является Гитлер, который смог убедить людей своей харизмой и невероятными ораторскими навыками. Его небольшая маргинальная группа превратилась в целую армию, потому что он дал им видение мира, заставляющее их чувствовать надежду и принадлежность к чему-то великому.

6. «Мы» противопоставляется «Они»

Чтобы еще больше стереть вашу личность, культовые лидеры разделяют мир на «наш» и «их». И самая опасная часть – это противопоставление «мы» и «они» на уровне правильного и неправильного, хорошего и плохого, добра и зла. Этот метод дополнительно «промывает мозги» новобранцам и укрепляет их веру в ценности группы. Теперь практически невозможно убедить адепта в том, что культ – это плохо.

7. Укрепление ритуалом

Работа культового лидера еще далека от завершения. Он должен убедиться, что вера новобранца не колеблется, и тут на помощь приходят ритуалы. Адептов учат не допускать сомнений по поводу культа, например, ключевой фразой, которую они повторяют. Повторяющиеся мантры – это форма психологического ритуала, укрепляющего веру. Это идеальный инструмент для того, чтобы новобранцы были послушными и полностью вовлеченными.

8. Непробиваемая логика

Один из примеров такой логики: «Мы знаем истину, и мы знаем, что такое добро. Когда вы с нами, вы тоже знаете истину». Вскоре новый адепт начинает рассматривать людей вне культа как врагов или иноверцев. Культ учит, чему верить, как демонстрировать свою веру и что говорить людям, которые подвергают сомнению авторитет культа. Ненависть – это выученное поведение. А при наличии нужного месседжа тихий и отстраненный вид группы может превратиться в вооруженную и экстремистскую организацию.

9. Вера в свою избранность

Что, в конечном счете, привлекает человека быть частью культа? Осознание своей избранности. Помните про бомбардировку любовью? Это не только признание и комплименты, это еще и идея своей важности и

принадлежности к элите. Вы любимы, вас ценят, вы особенны, и вы нужны. О вас заботятся, и вам показывают прекрасный путь. Кто не хочет этого слышать и ощущать? С юных лет это то, к чему мы все стремимся.

Именно все эти аспекты и делают любой культ таким привлекательным. Они заманивают вас обещанием исполнить ваши желания, и всего через несколько недель вас отправляют в «крестовый поход», в котором вы никогда бы ранее не участвовали. Психологическое манипулирование является мощным оружием, и с его помощью культ может разрушить защиту даже самого сильного человека.

Текст: Flytothesky.ru