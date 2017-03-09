Чтобы стать хорошим руководителем, мало быть исполнительным работником и любимчиком начальства. Нужно еще родиться под счастливой звездой. Хотите узнать, какие знаки зодиака чаще других занимают высокие должности и как находить с ними общий язык?





Овны в большинстве своем рано или поздно становятся боссами. К слову, руководители из них получаются неплохие. Они всегда полны новых идей, их не пугают любые перемены. Но с начальником-Овном стоит быть готовым к тому, что периодически он будет открыто проявлять свой бурный темперамент.

Начальник-Телец – это, как правило, консерватор. Он не любит спешки и суматохи. В работе для него важна последовательность и усидчивость. Тельцы не особо стремятся занять руководящую должность, но их ответственность и упорство в работе обычно стремительно продвигают их по карьерной лестнице.

Близнецам, как правило, фортуна улыбается в профессиональной деятельности. Несмотря на то, что они ленивы и неусидчивы, коммуникабельность и креативность помогают им в достижении карьерных высот. Начальник-Близнецы справедлив и не лишком требователен. Но если сотрудник не будет выполнять свою работу, ему быстро найдут замену.

Чаще всего Раки неохотно соглашаются занять место руководителя. Несмотря на то, что Раки старательны и упорны в работе, они панически боятся ответственности и не верят в свои силы. Начальник-Рак, как правило, дотошен в мелочах и немного медлителен, изредка страдает перепадами настроения, отчего подчиненным иногда достается.

Начальник-Лев – это, пожалуй, один из лучших начальников. Он справедлив и решителен, не скупится на похвалу, делает поблажки исполнительным сотрудникам. Начальник-Лев старается создать дружескую атмосферу в коллективе, он с удовольствием организовывает корпоративы и совместные поездки за город. Но бойтесь Льва, которому испортили настроение. В гневе этот начальник невероятно страшен.

Начальники-Девы обычно педантичны и дотошны в мелочах. Возможно, именно поэтому им удается дорасти до директорского кресла. Девы слегка скуповаты в эмоциональном плане, поэтому не ждите от них похвалы даже после переработки. Скорей всего, с таким начальником вы не будете идти на работу, как на праздник. Но за качественно проделанную работу вас обязательно будет ждать премия.

Как правило, на работе, где начальник Весы, царит благоприятная дружеская атмосфера. Такие начальники всегда открыты для общения на любые темы. Они немного медлительны и неусидчивы, любят говорить на посторонние темы и терпеть не могут брать на себя ответственность. Обычно у таких начальников есть «правая рука», которая несет ответственность за работу.

Из Скорпионов обычно получаются строгие и несгибаемые начальники. Они напористые и целеустремленные. Не пытайтесь с таким руководителем плести интриги. Он очень проницателен и не потерпит лжи и оправданий. Будьте честны и ответственны с ним, и тогда вам удастся сработаться.

Руководитель-Стрелец – это хороший друг и наставник. Он лоялен по отношению к подчиненным, всегда поддержит и направит в нужное русло. Работа для него – это второй дом, поэтому для него важно, чтобы в офисе в рабочее время были перерывы и кофе-таймы. К слову, Стрельцы не очень любят монотонную офисную работу, поэтому их часто сложно застать на рабочем месте.

Предприятие, на котором должность руководителя занимает Козерог, в 99% случаев ждет процветание. Козероги — это упорные и ответственные работники, которые практически все свое свободное время посвящают работе. Они не признают ленивых работников, для них дисциплина — прежде всего.

Водолеи – хорошие организаторы. У них всегда полно идей, воплощение которых чаще всего приводит к долгожданным результатам. Они умеют контактировать с людьми, легко заключают сделки и без проблем «поднимают» даже безнадежные проекты. Водолеи любят думающих и исполнительных сотрудников, а также приветствуют инициативу.

Руководители-Рыбы, в первую очередь, пытаются создать благоприятную обстановку на рабочем месте, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя «в своей тарелке». Рыбы не слишком требовательны и амбициозны. Их работа обычно приносит плоды лишь спустя долгие годы. Но если у этого знака зодиака есть решительный и ответственный помощник, то успех в любом начинании не заставляет себя долго ждать.

Текст: Flytothesky.ru