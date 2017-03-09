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Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов
10.03.2017 15:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Роды зачастую пугают, ведь появление на свет малыша – это процесс болезненный, стрессовый, а также физически и морально изматывающий для мамы. Но когда все уже позади, единственным ощущением становится чувство бесконечного счастья.
Тейс де Мари поделилась своим наисчастливейшим семейным селфи в
Этот удивительно точно пойманный во времени момент является напоминанием о том, что нет ничего лучше, радостнее и светлее, чем долгожданная встреча с вашим малышом.
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Роды зачастую пугают, ведь появление на свет малыша – это процесс болезненный, стрессовый, а также физически и морально изматывающий для мамы. Но когда все уже...
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