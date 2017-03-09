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Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

10.03.2017 15:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Роды зачастую пугают, ведь появление на свет малыша – это процесс болезненный, стрессовый, а также физически и морально изматывающий для мамы. Но когда все уже позади, единственным ощущением становится чувство бесконечного счастья.

Тейс де Мари поделилась своим наисчастливейшим семейным селфи в Instagram сразу после кесарева сечения. На снимке она сама, её муж и новорожденная дочка – все радостно улыбаются, делая свою первую совместную фотографию.

Этот удивительно точно пойманный во времени момент является напоминанием о том, что нет ничего лучше, радостнее и светлее, чем долгожданная встреча с вашим малышом.Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Молодая мама делится самым счастливым семейным селфи после родов

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Роды зачастую пугают, ведь появление на свет малыша – это процесс болезненный, стрессовый, а также физически и морально изматывающий для мамы. Но когда все уже...

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