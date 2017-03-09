Роды зачастую пугают, ведь появление на свет малыша – это процесс болезненный, стрессовый, а также физически и морально изматывающий для мамы. Но когда все уже позади, единственным ощущением становится чувство бесконечного счастья.

Тейс де Мари поделилась своим наисчастливейшим семейным селфи в Instagram сразу после кесарева сечения. На снимке она сама, её муж и новорожденная дочка – все радостно улыбаются, делая свою первую совместную фотографию.

Этот удивительно точно пойманный во времени момент является напоминанием о том, что нет ничего лучше, радостнее и светлее, чем долгожданная встреча с вашим малышом.





































Текст: Flytothesky.ru