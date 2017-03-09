Самоконтроль – это не что иное, как умение сознательно контролировать свои импульсы (витальные и эмоциональные).

В попытках усмирить свою «темную сторону» многие взывают к восполнению дефицита терпения. Однако не смирение вовсе призвано помочь при низком уровне или утрате самоконтроля, а сила воли. Первая ошибка в работе над укреплением самоконтроля — поиск неэффективных ресурсов. Источник самоконтроля – дисциплина, волевая регуляция поведения. Только сила воли, воюющая на стороне разума, способна одержать победу над рвущимися в бой эмоциями, разрешить внутренний конфликт между «страстно хочу» и «реально нуждаюсь».





Анатомический ликбез

За принятие сознательных решений и самоконтроль в процессе осуществления выбора в ответе такой отдел головного мозга, как префронтальная кора, находящаяся за лобной костью черепа. Уже само по себе наличие такой функции делает нас гипотетически дисциплинированными. Учитывая способность мозга к тренировкам, усвоению информации и трансформации ее в опыт, ментальные возможности человека огромны.

Как развить силу воли и не превратиться в робота?

Существует немалое количество способов улучшения самоконтроля, позволяющих выбрать подходящую стратегию саморазвития в этом направлении.

1. Выход за границы стрессовой ситуации. Находясь в нервном напряжении, человек расходуется энергию очень быстро, истощая ресурс. Вследствие чего не хватает сил, чтобы взять импульс под контроль. Осознав, что вас давит стресс, постарайтесь снизить воздействие стрессогенного фактора посредством дыхательных техник или переноса (концентрация на приятных воспоминаниях, спокойном цвете).

2. Исключение из повседневной речи оборота «Я не могу». По сути, это техника аутотренига, самонастроя. Боремся с нежелаемой формой поведения утвердительно и агрессивно. Забываем фразы: «Я не могу не есть сладости», «Я не могу не реагировать на провокации», оставляем только вторую их часть: «Я не ем сладости», «Я не реагирую на провокации».

3. Настройка биологических часов. Четкий режим дня (сон, зарядка, приемы пищи) нужен для разгрузки нервной системы, в спокойном состоянии продуктивность любой деятельности повышается. Волевая регуляция – не исключение.

4. Медитация. Регулярное вхождение в медитативное состояние улучшает способность к концентрации, которая лежит в основе самодисциплины.

5. Допустимый уровень лени. Изначально прописанные во внутреннем договоре с собой возможные послабления позволяют избавляться от скопившегося напряжения. Например, можно разрешить себе сладости во время просмотра фильмов или по воскресеньям до 9.00.

6. Избегание перфекционизма. Стремление к идеалу и требование идеальности – не одно и то же. Идеал априори недостижим, посему перфекционизм повышает риск того, что вы откажетесь от своей цели на начальных этапах, осознав ее недостижимость в идеальной форме.

7. Использование воображения. Воображение требуется для такого известного процесса, как визуализация. Представляя наглядно позитивный результат, мотивация возрастает. Пропорционально мотивации увеличивается и уровень энергии.

Самоконтроль требует превосходства разума над желаниями. Развиваясь ментально, улучшая опосредованные когнитивные процессы, мы автоматически тренируем волевые способности. Перефразируя известное выражение: «Все в нашей голове!».

Текст: Flytothesky.ru