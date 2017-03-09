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Фокусники, чьи трюки закончились трагедией

10.03.2017 14:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все мы любим, когда перед нами создается сказка, ведь в серых буднях так мало чудес. Фокусники — это настоящие волшебники нашего времени, которые заставляют с удивлением наблюдать за исчезновениями предметов, распиливанием людей или вытаскиванием всякой живности из шляпы. Но есть и такие иллюзионисты, чьи трюки напрямую связаны с огромными рисками для жизни. К сожалению, история помнит случаи роковых ошибок, которые заканчивались настоящими трагедиями.Фокусники, чьи трюки закончились трагедией

 
 
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Все мы любим, когда перед нами создается сказка, ведь в серых буднях так мало чудес. Фокусники — это настоящие волшебники нашего времени, которые заставляют с...

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