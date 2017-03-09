Все мы любим, когда перед нами создается сказка, ведь в серых буднях так мало чудес. Фокусники — это настоящие волшебники нашего времени, которые заставляют с удивлением наблюдать за исчезновениями предметов, распиливанием людей или вытаскиванием всякой живности из шляпы. Но есть и такие иллюзионисты, чьи трюки напрямую связаны с огромными рисками для жизни. К сожалению, история помнит случаи роковых ошибок, которые заканчивались настоящими трагедиями.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фокусники, чьи трюки закончились трагедией Все мы любим, когда перед нами создается сказка, ведь в серых буднях так мало чудес. Фокусники — это настоящие волшебники нашего времени, которые заставляют с...