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Фокусники, чьи трюки закончились трагедией
10.03.2017 14:52 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все мы любим, когда перед нами создается сказка, ведь в серых буднях так мало чудес. Фокусники — это настоящие волшебники нашего времени, которые заставляют с удивлением наблюдать за исчезновениями предметов, распиливанием людей или вытаскиванием всякой живности из шляпы. Но есть и такие иллюзионисты, чьи трюки напрямую связаны с огромными рисками для жизни. К сожалению, история помнит случаи роковых ошибок, которые заканчивались настоящими трагедиями.
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Все мы любим, когда перед нами создается сказка, ведь в серых буднях так мало чудес. Фокусники — это настоящие волшебники нашего времени, которые заставляют с...
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