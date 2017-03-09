21 ноября 1989 года молодой полицейский из города Санта-Ана (штат Калифорния) Майкл Буэлна услышал странные крики за мусорным контейнером. Когда он подошел к контейнеру, оттуда доносились звуки, похожие на слабое мяуканье кошки. Полицейский отодвинул часть мусора и обнаружил крошечного младенца. Ребёнок был жив, но очень слаб, да и ночи были уже слишком холодными даже для климата Калифорнии.





Офицер заметил, что новорожденный весь покрыт слизью, и у него еще не отделена пуповина, а на нежную кожицу прилипли куски мусора и гравия. Буэлна попытался согреть замерзшего и грязного малыша своим дыханием, а затем бросился вместе с ним на руках в ближайшую больницу. Врачам удалось выходить ребенка, а Буэлна дал найденышу имя Адам.





Хотя маленький Адам весил не более 2 кг, вскоре он уже был здоров и готов к усыновлению. Сначала сам Буэлна хотел усыновить мальчика, но пока он собирал документы, малыша забрали Элизабет Бартон и Дэниэл Фернандес из округа Ориндж. Они решили назвать его Робин.





Семья Бартон-Фернандес дала маленькому Робину Бартону (так теперь его звали) замечательный дом. Он вырос здоровым и счастливым и не знал, какие ужасные обстоятельства сопровождали его в первые дни жизни. Когда Робину исполнилось 24 года, родители рассказали ему правду о том, как его оставили умирать в мусорном контейнере, но его спас полицейский. Робин сразу же захотел встретиться со своим спасителем.

За это время, пока маленький «Адам» рос у своих приемных родителей, офицер Майкл Буэлна продолжал работать в полиции и затем вышел на пенсию. И вот 25-летний Робин Бартон и его приемные родители посетили Майкла Буэлна лично. Они долго говорили о жизни и о своем опыте. Как оказалось, они оба прошли одинаковый путь, потому что Буэлна вместе со своими братьями и сестрами тоже был брошен в детстве матерью.





Робин был счастлив встретить своего спасителя, пожать ему руку, посмотреть в глаза и поблагодарить за то, что он для него сделал. Фактически это была их первая встреча с момента спасения малыша. Хотя Робин хотел еще кое-что узнать у полицейского…

Робин Бартон неоднократно говорил о том, что, несмотря на его очень грустное начало жизни, в дальнейшем ему повезло попасть к любящим родителям, потому он простил свою мать за то, что она сделала, потому что, скорее всего, она была бедной юной девушкой, попавшей в безвыходную ситуацию.





После их встречи Буэлна даже предложил Робину помощь в поисках его биологических родителей, все же, как бывший полицейский, он мог быть во многом ему полезным. Спустя несколько месяцев поисков они напали на след биологической матери Робина, женщины по имени Сабрина Диас.





Оказалось, что Сабрина Диас даже отсидела несколько лет в тюрьме за создание угрозы для жизни ребенка и покушение на убийство, а затем депортирована в Мексику. Несмотря на все, что она сделала, Робин все равно был готов простить ее. Он разыскал её и даже поговорил с ней по телефону.

После того, как телевизионный канал ABC7 показал эту историю Робина и его встрече с офицером Буэлна, с каналом связался биологический отец Робина, сообщив, что уже много лет разыскивает сына. Когда-то у Маркоса Мезы был роман с 19-летней Сабриной Диас, и о брошенном ребенке он узнал только после того, как его допросила полиция. Теперь он тоже очень хотел встретиться со своим сыном.





И их встреча состоялась. Отец Маркос Меза приехал со своими двумя из пяти дочерей, сестрами Робина. Сам Робин был в восторге, когда фотографировал обоих своих отцов.





Что касается полицейского, который когда-то спас замерзшего и погибающего новорожденного… Робин и офицер Буэлна по-прежнему постоянно общаются. Буэлна говорит, что он просто счастлив, что ему удалось увидеть, как спасенный им малыш вырос в достойного молодого человека.

Текст: Flytothesky.ru