Нет совершенных ни мужчин, ни женщин, и поиски такого идеала обычно сулят разочарования, а любые попытки обнаружения суперженщины или супермужчины фактически оказываются тщетными. Тем не менее, женщинам свойственно в разной степени «играть» перед мужчиной, чтобы создать себе позитивный имидж и поразить его воображение, хотя в реальности этим нередко только отпугивают возможного партнера. Итак, 10 типов женщин, которые действуют на мужчин отталкивающе.





1. Суперсильная женщина

Мужчине довольно сложно встречаться с женщиной, если её мышцы крупнее, чем у него. Это вызывает у него чувство неполноценности на уровне подсознания. Для мужчин их сила и эго заключаются в том, чтобы выступать защитником и спасителем своей женщины, а не наоборот.

2. Дурочка

Этот тип представляет собой красивую, но весьма недалекую барышню, чьи преимущества заключаются лишь в смазливом личике и точеной фигурке. Мужчинам она становится неинтересна очень быстро, поскольку говорить с ней не о чем, а её логика может послужить источником для создания массы анекдотов. Несмотря на то, что мужчины любят красивых женщин, интеллект все же играет существенную роль.

3. Ребенок

Ребенок – это такой тип женщины, которая отказывается взрослеть. Она всегда будет ожидать, что ее мужчина станет относиться к ней, как к собственному дитятку и всячески её баловать и развлекать. Фактически женщина-ребенок ищет отца, а не партнера. Мужчинам же в большинстве случаев совершенно не хочется быть «отцом» для своей подруги, равно как и женщинам не хочется играть роль «матери» для своего партнера. Конечно, поначалу такие детские капризы могут выглядеть забавно и умильно, но потом они начинают вызывать скуку и раздражение.

4. Стерва

Стерва умудряется находить недостатки в каждом человеке. Она любит унижать других, а ее цель состоит в том, чтобы сделать чужую жизнь еще более невыносимой. Стерва чрезвычайно эгоистична и все время думает исключительно о себе. Мужчины обычно всеми силами стараются держаться от таких барышень подальше.

5. Нытик

У этой женщины обычно масса проблем, причем во всех сферах её жизни. Независимо от того, что мужчина делает или покупает для неё, ей этого никогда не будет достаточно. Она будет бесконечно ныть и изводить своего партнера, пока он попросту не сбежит в ужасе. Мужчины терпеть не могут нытье.

6. Плакса

Эмоциональность – это неплохая черта, но данный тип женщин использует слезы как оружие, чтобы добиться своего, самоутвердиться и настоять на собственной точке зрения. На самом деле, мужчины не выносят эмоциональный шантаж. Отношения с плаксой вскоре заставят её партнера чувствовать себя так, словно он бьется головой о кирпичную стену, потому мужчины предпочитают избегать таких женщин.

7. Золотоискательница

Основная ценность в её жизни – это деньги. Она хочет выйти замуж за богатого человека, требует дорогостоящих подарков и ожидает, что её будут содержать и финансировать. Золотоискательница с самого начала отношений задает много вопросов о материальном положении мужчины, а это очень мощный удар по его эго. Вот почему сильный пол боится золотоискательниц и старается как можно быстрее раскусить этот типаж.

8. Болтунья

Эта леди бесконечно болтает: она без умолку пересказывает своему мужчине все новости, сплетни и слухи, обсуждает с ним свой гардероб и нередко несет вздор, не имеющий никакой информационной ценности. В течение короткого периода времени отношения могут работать, но вскоре мужчина сбежит, даже не сомневайтесь.

9. Любительница флирта

Флирт – это суть поведения такой женщины, и остановиться ей довольно трудно. Она редко бывает крепко привязана к одному человеку и склонна к банальному адюльтеру при удобном случае. Мужчины обычно хотят долгосрочные отношения, семью и надежную партнершу, потому данный тип точно не в их вкусе.

10. Золушка

Золушка живет в сказке, где её мужчина работает принцем, и такого принца она ждет с детства. Принц стал её навязчивым образом, а на меньшее она не согласна. Золушки обычно отпугивают мужчин своим сумасшедшим желанием видеть в них Мистера Совершенство. Кроме того, Золушки страдают от постоянной неопределенности в отношениях, так как никогда не уверены в том, действительно ли они уже встретили этого принца или стоит подождать следующего.

Текст: Flytothesky.ru