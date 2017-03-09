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Собака приняла осиротевших щенков после того, как ее собственные малыши погибли в пожаре

10.03.2017 18:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Весь мир матери вращается вокруг ее детей с момента их рождения, поэтому, когда эта собака из Орегона потеряла семерых новорожденных щенков в пожаре, её собственный мир рухнул.

Собака приняла осиротевших щенков после того, как ее собственные малыши погибли в пожаре

Несчастье произошло в сарае Кристин Нельсон – там случился пожар, в результате которого погибли четыре козы, две свиньи и семь 10-дневных щенков чудесной бордер-колли. «Дейзи была абсолютно убита горем, – рассказывает Кристин. – Она подходила к сараю и сидела там, пытаясь найти своих щенков. Она перестала есть».

Собака приняла осиротевших щенков после того, как ее собственные малыши погибли в пожаре

Кристин знала, что ничто не может заменить Дейзи её щенков, но они должны были попытаться помочь вылечить ее разбитое сердце и дать собаке новый смысл жизни. Семья Кристин решила поделиться этой историей, чтобы найти осиротевшее животное, которому нужна приемная мама.

К счастью, Деанна Мерфи-Вест услышала о горе Дейзи и рассказала об этом своей матери, чья собака умерла во время операции после родов, оставив восемь щенков. «Моей маме было неимоверно трудно справиться со всеми восемью щенками и организовывать их круглосуточное кормление», – рассказывает Деанна.

Поэтому Деанна и её мама приняли решение помочь Кристин и откликнулись на её просьбу. Вскоре щенков привезли к Дейзи, чтобы проверить, сможет ли она их принять. Случилось чудо, и Дейзи моментально пошла со щенками на контакт.

Собака приняла осиротевших щенков после того, как ее собственные малыши погибли в пожаре

«Малыши – это щенки бордер-колли, а Дейзи сама наполовину бордер-колли. Сейчас все они абсолютно счастливы, – признается Кристин.

Собака приняла осиротевших щенков после того, как ее собственные малыши погибли в пожаре

«Нам было трудно расставаться со щенками, мы к ним очень привязались, – говорит Деанна. – Но мы понимаем, как наша собака-мамочка чувствовала бы себя, попав в такую ужасную ситуацию, как Дейзи».Собака приняла осиротевших щенков после того, как ее собственные малыши погибли в пожаре

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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