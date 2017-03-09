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Эти продукты помогут улучшить память
10.03.2017 18:20 — Калейдоскоп | Flytothesky
Человеческий мозг безуспешно пытаются разгадать многие нейробиологи. Они считают, что знают об органе, координирующем все жизненные функции, намного меньше, чем o космическом пространстве. Способность запоминать закладывается в человеческий мозг при рождении, а развитие памяти и ее состояние зависят от жизнедеятельности конкретного индивида.
Чтобы навредить своему интеллекту и памяти достаточно:
• нерационально питаться;
Не утратить хорошую память и интеллект поможет соблюдение следующих условий:
• активный образ жизни;
Для укрепления памяти вредно переедать, долго голодать, пить менее 30 мл воды на килограмм веса. Рекомендуется регулярно употреблять полезные продукты:
• сухофрукты;
Чтобы долгие годы наслаждаться жизнью, сохранив активную мозговую деятельность, важно тренировать память и питаться правильно смолоду.
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Человеческий мозг безуспешно пытаются разгадать многие нейробиологи. Они считают, что знают об органе, координирующем все жизненные функции, намного меньше, чем o...
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