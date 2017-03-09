Человеческий мозг безуспешно пытаются разгадать многие нейробиологи. Они считают, что знают об органе, координирующем все жизненные функции, намного меньше, чем o космическом пространстве. Способность запоминать закладывается в человеческий мозг при рождении, а развитие памяти и ее состояние зависят от жизнедеятельности конкретного индивида.





Чтобы навредить своему интеллекту и памяти достаточно:

• нерационально питаться;

• находиться в постоянном психологическом и/или эмоциональном напряжении;

• иметь хронические заболевания;

• получить черепно-мозговые травмы;

• чувствовать хроническую усталость;

• контактировать с токсическими и химическими веществами;

• не высыпаться.

Не утратить хорошую память и интеллект поможет соблюдение следующих условий:

• активный образ жизни;

• социальная активность;

• полноценное питание и сон;

• режим дня;

• отсутствие вредных привычек;

• тренировка интеллекта;

• устранение влияния негативной информации извне.

Для укрепления памяти вредно переедать, долго голодать, пить менее 30 мл воды на килограмм веса. Рекомендуется регулярно употреблять полезные продукты:

• сухофрукты;

• бобовые;

• орехи;

• нежирные сорта мяса;

• шоколад;

• овощи и зелень;

• рыбу и рыбопродукты;

• яйца;

• разнообразные крупы;

• растительные масла;

• нежирные кисломолочные продукты;

• мед;

• кофе.

Чтобы долгие годы наслаждаться жизнью, сохранив активную мозговую деятельность, важно тренировать память и питаться правильно смолоду.

Текст: Flytothesky.ru