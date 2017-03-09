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Эти продукты помогут улучшить память

10.03.2017 18:20 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Человеческий мозг безуспешно пытаются разгадать многие нейробиологи. Они считают, что знают об органе, координирующем все жизненные функции, намного меньше, чем o космическом пространстве. Способность запоминать закладывается в человеческий мозг при рождении, а развитие памяти и ее состояние зависят от жизнедеятельности конкретного индивида.

Эти продукты помогут улучшить память

Чтобы навредить своему интеллекту и памяти достаточно:

• нерационально питаться;
• находиться в постоянном психологическом и/или эмоциональном напряжении;
• иметь хронические заболевания;
• получить черепно-мозговые травмы;
• чувствовать хроническую усталость;
• контактировать с токсическими и химическими веществами;
• не высыпаться.

Не утратить хорошую память и интеллект поможет соблюдение следующих условий:

• активный образ жизни;
• социальная активность;
• полноценное питание и сон;
• режим дня;
• отсутствие вредных привычек;
• тренировка интеллекта;
• устранение влияния негативной информации извне.

Для укрепления памяти вредно переедать, долго голодать, пить менее 30 мл воды на килограмм веса. Рекомендуется регулярно употреблять полезные продукты:

• сухофрукты;
• бобовые;
• орехи;
• нежирные сорта мяса;
• шоколад;
• овощи и зелень;
• рыбу и рыбопродукты;
• яйца;
• разнообразные крупы;
• растительные масла;
• нежирные кисломолочные продукты;
• мед;
• кофе.

Чтобы долгие годы наслаждаться жизнью, сохранив активную мозговую деятельность, важно тренировать память и питаться правильно смолоду.Эти продукты помогут улучшить память

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Человеческий мозг безуспешно пытаются разгадать многие нейробиологи. Они считают, что знают об органе, координирующем все жизненные функции, намного меньше, чем o...

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