Случаи, когда воспитывать ребенка одному из родителей приходится самостоятельно, не так уж редки (даже если не брать во внимание семьи с частичным участием одного из родителей в жизни ребенка). У непосредственных участников единоличного воспитания подсознательно или сознательно всегда стоит вопрос-сомнение: справлюсь ли я с этой двойной ответственностью?





Ситуация, в которой рядом с ребенком остается лишь один родитель, может сложиться по массе причин различной глубины и сложности. Однако при любых причинах желаемым всегда является одно следствие – вырастить и воспитать здоровую целостную личность. Это не всегда легко, но главное – это возможно.

Для дальнейшего успешного развития ребенка после того, как у него остается один родитель, первостепенно уделить внимание двум моментам:

• Первое, с чего стоит начать, это разобраться в себе. Ведь маленький ребенок очень тесно связан с родителями эмоционально и физически. Поэтому маме или папе при всем желании не удастся скрыть от ребенка как информацию, так и свое отношение к ней. Самым сложным и первым этапом является необходимость принять ситуацию.

• Второе – помните, жизненный опыт ребенка намного меньше вашего, и любую сложившуюся ситуацию он может принять с кажущейся вам невероятной легкостью, если у вас получится преподнести ему информацию естественным образом. Если вы хотите, чтобы уход мамы или папы не стал для ребенка травмирующим событием, прежде чем поставить ребенка перед этим фактом, хорошо обдумайте каждое свое слово, жест, время и место. То, что вы скажете ребенку должно быть понятным, логичным, последовательным и максимально эмоционально отстраненным.

В семьях, где родителю удалось помочь ребенку адекватно воспринять и принять такую жизненную ситуацию, как отсутствие мамы или папы, дальнейшее влияние этого фактора на становление личности будет незначительным. И все, что потребуется в будущем, компенсировать те чувства, эмоции, знания и заботу, которой он лишился, потеряв родителя. Важно понимать, что в семье, на основании фигур мамы и папы, у ребенка формируются первые и наиболее прочные представления о мужчинах и женщинах, а также модель семейной жизни. Не стоит игнорировать тот факт, что в вашей семье образец одного из гендеров отсутствует.

Для того чтобы ребенок видел различные модели поведения, как мужские, так и женские можно прибегнуть к следующим уловкам:

• детская литература. Выбирайте книги, где в центре сюжета находится семья, акцентируйте внимание на поведении вымышленных мамы и папы, позвольте ребенку самому придумать истории с подобным сюжетом, что даст вам возможность проконтролировать наличие у него реальных и нереальных представлений о семье, мужчинах, женщинах, детях;

• мультфильмы. Здесь схема действий аналогична той, которая приведена выше;

• социализация. Не избегайте контактов с противоположным полом, стимулируйте активность ребенка по отношению к общению с другими детьми, однополыми и разнополыми, обсуждайте с ним разные образцы поведения;

• проигрывайте различные сюжеты и ситуации.

В любой ситуации важно помнить одно: жизнь продолжается. А ответственность за продолжение жизни, которая еще только на старте, станет источником той силы, которая поможет вам воспитать уникальную зрелую и здоровую личность.

Текст: Flytothesky.ru