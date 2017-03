Чтобы пережить финансовый кризис, необходимо не только экономить на покупках, но и уметь правильно распоряжаться имеющимися вещами и продуктами.





Экономим на мясе

1. Готовьте блюда из субпродуктов, которые почти в 2 раза дешевле мяса, но по вкусу ничуть ему не уступают. Например, из куриных сердечек можно приготовить шашлык, из говяжьего сердца – гуляш, из свиного – ризотто c овощами. Из 0,5 кг рульки сварить на медленном огне 2,5 л наваристого бульона со специями. Концентрированный бульон процедить, разлить порционно в форму для льда и заморозить. Когда надо будет приготовить суп или борщ, достаньте 3-4 кубика, положите в 1 л воды и добавьте остальные составляющие блюда. У рульки отделите мясо и приготовьте, например, блины c мясом или вареники c мясом и грибами. В любом случае экономятся не только деньги, но и время на приготовление блюда.

2. Объединяйтесь c друзьями и родственниками для совместных покупок. Купив тушу свиньи на 4 семьи, вы запасетесь мясом на все лето, сэкономив половину его стоимости.

3. Вместо 2-3 кг свиного мяса покупайте целую тушку курицы. Из 1 курицы можно приготовить:

— 7 л бульона (каркас курицы, кости от крылышек и ножек разделить на 7 порций, каждую порцию заморозить и доставать по мере надобности);

— 10 картофельных зраз c мясной начинкой (для начинки перемолоть одно отварное филе и соединить c обжаренным луком);

— 10 котлет (использовать мясо от ножек и крылышек);

— 10 отбивных (использовать мясо второго филе).

Правильно разделив тушку курицы, можно 5 дней кормить семью из 3-4 человек разнообразными вкусными блюдами.

Экономим на селедке

Вместо того чтобы переплачивать за соленую сельдь, можно приготовить ее самому, сэкономив половину суммы. Для этого разморозьте свежезамороженную сельдь, залейте рассолом (на 0,5 л воды взять 3 ст. л. соли и 1,5 ст. л. сахара) и отправьте в холодильник на 2 суток. После чего сельдь очистите, нарежьте кусочками, добавьте лук и наслаждайтесь гармоничным вкусом рыбки.

Экономим на сыпучих продуктах

1. Покупайте продукты в дни акций, не забывая смотреть на срок годности.

2. Просеивайте муку после покупки ее в мешке. Таким способом можно убрать жучков и избежать дальнейшего образования в муке комочков. В качестве альтернативы положите в муку чеснок (на 1 кг муки – 1 зубчик неочищенного чеснока).

3. На 1 кг риса, хранящегося в закрытой емкости, положите один стручок горького перца, который продлит срок хранения крупы, не меняя ее вкусовых характеристик.

4. Гречку поможет спасти от неприятного запаха кусочек фольги, засунутый внутрь крупы.

5. Вернуть старой манке вкусовые качества поможет прогревание на сковороде.

Экономим на одежде

1. Обновите гардероб, сочетая верх от трикотажной майки, которая износилась или просто надоела, и неэластичный низ от мужской рубашки. Получится замечательная ультрамодная вещь. В зависимости от длины этой вещи-переделки можно получить майку, тунику или платье.

2. Обыкновенную мужскую рубашку большого размера превратите в стильную блузу, застегнув на груди (получится нижняя часть декольте) и заправив воротник. Манжеты рукавов заверните вовнутрь, застегните пуговицы и свяжите рукава за головой аккуратным бантом, формируя красивую линию декольте. Талию подчеркните тоненьким поясом.

3. Детскую одежду преобразите c помощью ярких цветных лоскутков или прорезных трафаретов.

Реанимируем поврежденную косметику

1. Разбитую пудру положите в пакетик и измельчите до порошкообразного состояния, равномерно прижимая пальцами или ложечкой. После этого увлажните всю пудру спиртом, лишнюю влагу промокните салфеткой. Через несколько часов спирт выветрится и получится «ожившая» прессованная пудра. C разбитыми тенями для глаз поступите аналогично.

2. Сломанный стержень помады поместите на водяную баню, после его полного расплавления (около 30 сек.) добавьте 2 г натурального пчелиного воска. Вылейте расплавленную массу в старую емкость от блеска для губ или пробника пудры и охладите.

Если следовать вышеперечисленным советам, можно сэкономить значительную сумму денег.

